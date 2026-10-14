Gastón Monsón Brizuela dirigirá por tercera vez a Patronato en la temporada

Monsón Brizuela fue designado para el partido del sábado entre Tristán Suárez y Patronato.

Gastón Monsón Brizuela fue designado para dirigir el partido que afrontará Patronato ante Tristán Suárez, por la 34ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará este sábado desde las 16.30 en Ezeiza, provincia de Bueno Aires, donde el Rojinegro visitará a uno de los punteros de la Zona B.

Será la tercera vez que el colegiado deberá controlar las acciones de un compromiso del Negro en esta temporada. Anteriormente estuvo en los empates con Atlanta (0-0) y Agropecuario (1-1), por la 3ª y 17ª fecha, respectivamente.

En esta ocasión, Monsón Brizuela estará acompañado por Lucas Germanottay Gerardo Lencina, primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Nicolás Kresta oficiará de cuarto árbitro.

Patronato (37 puntos) viene de derrotar por 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero, primer descendido de la temporada 2026. Y necesita seguir sumando para alejarse de Chacarita Juniors (34), hoy en zona de descenso, y Nueva Chicago (35), apenas un escalón por encima del Funebrero.

Enfrente estará Tristán Suárez (59 unidades), que comparte la cima de la Zona B con Temperley y suma siete encuentros invicto, con cinco empates sin goles y dos triunfos con la valla invicta (1-0 y 2-0). Sin dudas será un rival exigente para los dirigidos por Marcelo Fuentes, que buscarán dar otro paso hacia la permanencia.

Fecha 34

Zona A

Sábado 17 de octubre

15.30 Acassuso – Deportivo Madryn

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

15.30 San Miguel – Ciudad de Bolívar

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

18 Colón – Almirante Brown

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Franco Rioja

Domingo 18 de octubre

15 Deportivo Morón – Mitre (Santiago del Estero)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

15.30 Los Andes – All Boys

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

16 Ferro Carril Oeste – Racing (Córdoba)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

17 Chaco For Ever – Central Norte (Salta)

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

18 Godoy Cruz (Mendoza) - Estudiantes

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: César Ceballo

Lunes 19 de octubre

15.30 San Telmo – Defensores de Belgrano

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Zona B

Viernes 16 de octubre

21 Allético de Rafaela – Quilmes A.C.

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Mariano Viale

Cuarto árbitro: Guillermo González

22 Gimnasia y Tiro (Salta) – Atlanta

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Sábado 17 de octubre

14.30 Chacarita Juniors – Deportivo Maipú (Mendoza)

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia

15 Agropecuario Argentino – Colegiales

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

16.30 Tristán Suárez – Patronato

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Domingo 18 de octubre

15.30 Nueva Chicago – Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Damián Rubino

17 Güemes (Santiago del Estero) – Almagro

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

18 San Martín (San Juan) – Temperley

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

18.30 San Martín (Tucumán) – F.C. Midland

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Francisco Acosta