Gastón Monsón Brizuela dirigirá por tercera vez a Patronato en la temporada

Monsón Brizuela fue designado para el partido del sábado entre Tristán Suárez y Patronato.
Gastón Monsón Brizuela fue designado para dirigir el partido que afrontará Patronato ante Tristán Suárez, por la 34ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará este sábado desde las 16.30 en Ezeiza, provincia de Bueno Aires, donde el Rojinegro visitará a uno de los punteros de la Zona B.
Será la tercera vez que el colegiado deberá controlar las acciones de un compromiso del Negro en esta temporada. Anteriormente estuvo en los empates con Atlanta (0-0) y Agropecuario (1-1), por la 3ª y 17ª fecha, respectivamente.
En esta ocasión, Monsón Brizuela estará acompañado por Lucas Germanottay Gerardo Lencina, primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Nicolás Kresta oficiará de cuarto árbitro.
Patronato (37 puntos) viene de derrotar por 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero, primer descendido de la temporada 2026. Y necesita seguir sumando para alejarse de Chacarita Juniors (34), hoy en zona de descenso, y Nueva Chicago (35), apenas un escalón por encima del Funebrero.
Enfrente estará Tristán Suárez (59 unidades), que comparte la cima de la Zona B con Temperley y suma siete encuentros invicto, con cinco empates sin goles y dos triunfos con la valla invicta (1-0 y 2-0). Sin dudas será un rival exigente para los dirigidos por Marcelo Fuentes, que buscarán dar otro paso hacia la permanencia.
Fecha 34
Zona A
Sábado 17 de octubre
15.30 Acassuso – Deportivo Madryn
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Mariano Rossetti
Asistente 2: Nahuel Rasullo
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
15.30 San Miguel – Ciudad de Bolívar
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
18 Colón – Almirante Brown
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Franco Rioja
Domingo 18 de octubre
15 Deportivo Morón – Mitre (Santiago del Estero)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
15.30 Los Andes – All Boys
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
16 Ferro Carril Oeste – Racing (Córdoba)
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
17 Chaco For Ever – Central Norte (Salta)
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
18 Godoy Cruz (Mendoza) - Estudiantes
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: César Ceballo
Lunes 19 de octubre
15.30 San Telmo – Defensores de Belgrano
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Zona B
Viernes 16 de octubre
21 Allético de Rafaela – Quilmes A.C.
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Mariano Viale
Cuarto árbitro: Guillermo González
22 Gimnasia y Tiro (Salta) – Atlanta
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Sábado 17 de octubre
14.30 Chacarita Juniors – Deportivo Maipú (Mendoza)
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia
15 Agropecuario Argentino – Colegiales
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
16.30 Tristán Suárez – Patronato
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Domingo 18 de octubre
15.30 Nueva Chicago – Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Damián Rubino
17 Güemes (Santiago del Estero) – Almagro
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
18 San Martín (San Juan) – Temperley
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
18.30 San Martín (Tucumán) – F.C. Midland
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Francisco Acosta