Juan Daglio: “La carrera de Concepción del Uruguay es la que más esperamos”

El entrerriano Juan Bautista Daglio será uno de los pilotos que correrá ante su gente en la novena fecha de la temporada 2026 de la Clase 2 del Turismo Pista, la cual se llevará a cabo este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay. Uno de los representantes entrerrianos que tiene la divisional intermedia buscará comenzar a cerrar el año de la mejor.

En un campeonato marcado por los altibajos, Daglio y el MR Racing de Gabriel González apuestan fuerte junto al Volkswagen Up en La Histórica. “La verdad que contento de esta carrera en Concepción. Creo que es una de las que más esperamos, por lo menos nosotros porque es una fecha en la somos casi de local, estamos muy cerca, lo que le da un condimento por ahí especial. Mucha gente que se arrima a acompañarnos y vamos a tratar de darle un buen espectáculo y un gran resultado a todos ellos”, expresó en primera instancia.

En la misma línea, el oriundo de Lucas González habló de las tareas que hicieron sobre su auto. “En cuanto a lo deportivo, hemos trabajado bastante en este receso. Creo que en la primera parte del año veníamos más o menos cumpliendo con las expectativas, de mitad de temporada en adelante nos caímos un poco, porque pasamos de venir bien a no llegar en tres carreras, lo cual nos dolió un montón”, indicó.

Para cerrar, Daglio reconoció que intentarán se protagonistas desde el inicio de la actividad. “Trataremos de levantar la cabeza e ir en busca de un buen resultado. Un circuito que siempre nos trató bien, que me gusta y que tiene ese condimento especial. Vamos a salir desde el primer entrenamiento a estar adelante, junto con el equipo intentaremos descifrar el auto para mejorar en cada salida. Vamos con muchas expectativas al fin de semana”, concluyó.