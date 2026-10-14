La Paz recibe la final provincial de los Juegos Entrerrianos Evita para personas mayores

La actividad en La Paz se extenderá hasta el viernes y reúne a más de 1200 participantes.

La ciudad de La Paz es sede, desde este miércoles 14 y hasta el viernes 16 de octubre, de la final provincial de los Juegos Entrerrianos Evita para Personas Mayores, que convoca a más de 1.200 participantes de distintos puntos de Entre Ríos en tres jornadas de actividades deportivas, culturales y tradicionales.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, la Municipalidad de La Paz y el Consejo de Adultos Mayores. La instancia cuenta con el acompañamiento de funcionarios y personal de la Secretaría de Deportes durante el desarrollo de las actividades.

La programación deportiva incluye ajedrez, newcom, bochas, pádel, tenis, tenis de mesa, tejo, orientación, golf croquet y natación. Las competencias se desarrollan en clubes, el polideportivo y otros espacios habilitados de la ciudad.

En el área cultural se realizan actividades de teatro unipersonal, tango, canto solista, danza en pareja, cuentos, dibujo y pintura. También se disputan las disciplinas tradicionales de truco y chin chon, que forman parte de la propuesta destinada a las y los adultos mayores.

Este miércoles se realiza la acreditación de 9 a 11 en el polideportivo, seguida de la reunión técnica a las 11 y la apertura y ceremonia inaugural a las 11.30. Las competencias comienzan a las 15. El jueves continuará la actividad deportiva y cultural, mientras que el viernes 16 se realizará el almuerzo y acto de cierre a las 13, en el Puerto Local.