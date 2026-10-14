Pescadores será el único equipo entrerriano en la próxima Liga Nacional Masculina de Vóley

El equipo de Gualeguaychú será uno de los 16 participantes de la próxima LNMV (Foto: FeVA).

Pescadores de Gualeguaychú será uno de los participantes de la próxima edición de la Liga Nacional de Voleibol Masculino, a disputarse desde el 8 de enero de 2027. El club del sur provincial será uno de los 16 equipos que, divididos en dos zonas, formarán parte de la competencia.

De acuerdo a lo informado por la Federación de Vóley Argentino (FeVA) el formato será idéntico al de la temporada pasada, con una fase regular (ida y vuelta) con localías y luego instancias de playoffs y permanencia.

Pescadores será parte de a Zona 1, junto a Citta (Villa Constitución), Once Unidos (Mar del Plata), Racing de Castex (La Pampa), Villa Dora (Santa Fe), Libertad (San Jerónimo), Escuela Incorporada Mariano Moreno (Grand Bourg, Malvinas Argentinas), Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

En tanto que la Zona 2 estará conformada por Obras (San Juan), SR Voley (San Rafael, Mendoza), Ateneo (Villa Dolores, Catamarca), Unión Vecinal Trinidad (San Juan), La Calera (Córdoba), Infernales (Salta), Tucumán de Gimnasia (Tucumán), Lafinur (San Luis).

El equipo dirigido por Joaquín Sartori viene de ser semifinalista de la última edición de la Liga Federal Masculina de Vóley.