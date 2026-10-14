River empató con Sarmiento en su visita a Junín y sigue afuera de la zona de playoffs

River igualó 1-1 en su visita a Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín por el partido pendiente de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este resultado mantiene al Millonario afuera de los puestos de Playoffs y se mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 vía Tabla Anual.

Por su parte, el elenco juninense cosechó un valioso punto porque se coloca en la cuarta posición de la Zona B con 20 unidades, a 2 de Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, quienes encabezan las posiciones del grupo.

El equipo de Facundo Sava abrió la cuenta a los 14 minutos del partido. Un lateral del Verde en territorio ajeno terminó con un desborde de Julián Mavilla sobre el costado derecho seguido de un centro a la carrera de Julián Contrera, quien empujó la pelota a la red para convertir el 1-0. A partir de ahí, ambos equipos registraron avances sin éxito frente al arco de Thyago Ayala hasta que llegó el entretiempo.

Ya en la segunda parte, el conjunto de Leonardo Ponzio mostró otra cara desde el atrevimiento y la gambeta de Thiago Almada y Ángel Correa, sumado a las apariciones por sorpresa de Gonzalo Montiel en el área. Cachete marcó dos goles, aunque uno de ellos fue anulado a falta de media hora por una evidente mano previa de Fausto Vera. El defensor se tomó revancha a 20′ del final porque recibió un pase a la carrera de Almada y definió ante la salida de Ayala para convertir la igualdad definitiva.

Ahora, River Plate volverá a jugar este domingo desde las 20.15 contra Belgrano en Córdoba, mientras que Sarmiento lo hará el lunes a partir de las 19 frente a Barracas Central como local, consigna Infobae.