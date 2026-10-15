Asmú se suma a una larga lista de entrerrianos en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Con la confirmación del paranaense Agustín Asmú en la delegación de 42 atletas argentinos para Dakar 2026, Entre Ríos sumó un nuevo representante a los Juegos Olímpicos de la Juventud. La particularidad es que la cita del deporte juvenil mundial tuvo en todas sus ediciones presencia entrerriana.

En Singapur 2010, hubo tres entrerrianos en competencia: Federico Bruno (atletismo-3000 metros), Betsabé Páez (atletismo-salto en alto) y Gonzalo Lapera (vóley masculino)

El concordiense Federico Bruno fue el primer entrerriano en ser parte de la máxima cita del deporte juvenil. Se ubicó 12º en los 3000 metros llanos; seis años más tarde participó de la maratón de Río, con un 137º puesto al cabo de dos horas, 40 minutos y cinco segundos.

La crespense Betsabé Páez, que tuvo un emotivo regreso a la alta competencia esta temporada y finalizó cuarta en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, obtuvo un diploma en su especialidad, salto en alto, gracias a una marca de 1,79 metros.

Por su parte, el paranaense Gonzalo Lapera se convirtió en el primer medallista entrerriano en los YOG. Logró la medalla plateada con la selección argentina, tras caer en la final por 3 a 1 con Cuba, con parciales de 23-25, 21-25, 25-17 y 20-25.

Nanjing 2014 fue la segunda cita de los Juegos Olímpicos de la Juventud y allí hubo representación entrerriana con el concordiense Julián Pereyra, diploma olímpico por su octavo puesto en lanzamiento de bala (con implemento de 5 kilogramos). Logró una marca de 18.64 metros.

La última edición de los Juegos en su versión de verano tuvieron como sede Buenos Aires 2018, donde se produjo la aparición del cerritense Nazareno Sasia y el villaguayense Brian Arregui, ganadores de medallas doradas en lanzamiento de bala y boxeo, respectivamente.

Sasia logró el primer puesto con un puntaje de 43,19 y acaparó las miradas del atletismo nacional, luego de un lanzamiento de 21,25 metros en la ronda final y 21,94 metros en la ronda inicial (récord nacional y sudamericano).

Arregui, por su parte, alcanzó el título en la categoría welter (hasta 69 kilos), al vencer al marroquí Yassine Elouarz en fallo unánime, con tarjetas de 30-27, 29-28, 30-27, 30-27 y 30-27 en las tarjetas.

Ambos llegarían a los JJ.OO. en mayores: el oriundo de Cerrito participó en París 2024 y el pugilista de Villaguay en Tokio 2020+1.

Fue medallista también el chajariense Francisco Daudinot con el hándbol de playa. Obtuvo el bronce al superar con el superar con el seleccionado argentino 2-0 (17-14 y 20-18) a su par croata.

También en esa cita fue parte el garrochista uruguayense Pablo Zaffaroni Unrein: se ubicó 14º con un registro de 4,92 metros, luego de una primera ronda con tres intentos nulos.