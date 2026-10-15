Básquet asociativo: Ciclista y Patronato, festejaron en casa

Ciclista y Patronato, festejaron en sus canchas, en la contunuidad de la semana 10 del Clausura de la APB.

Con dos partidos, en la noche de este miércoles continuó la semana 10 del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. en este marco, los equipos que se retiraron victoriosos fueron Ciclista y Patronato.

Cicli superó por 70 a 61 a San Martín de Gazzano. El CCP tuvo que esforzarse para vencer en su cancha a un aguerrido rival. En un partido parejo y sin grandes diferencias, fue el dueño de casa quien manejó el trámite y siempre estuvo al frente en el resultado, si bien San Martín exigió y presentó batalla. El tablero estuvo abierto con el 62 a 55 a algo más de tres minutos del final. No obstante, Ciclista apretó el acelerador y con su jerarquía cerró el pleito a su favor.

Alejo García con 14 unidades fue el goleador del local, mientras que Santiago Favrat con 12 tantos el máximo anotador de la visita, consigna Paraná Deportes.

Por otra parte, Patronato venció por 71 a 67 a Rowing. En un duelo caliente, cerrado y muy peleado, Patrón volvió al festejo al vencer a Rowing. El dueño de casa fue más regular a lo largo de la noche, pero la visita se las ingenió para ilusionarse con el triunfo.

El partido se definió a lo último. El Rojinegro ganaba 65 a 62 a un minuto 10 de la chicharra y 67 a 64 a 40 segundos. Un doble de Federico Saibene y dos libres de Matías Zurdo le dieron la victoria al Santo.

Justamente, Saibene y Zurdo totalizaron 13 puntos cada uno y fueron goleadores del ganador. En el PRC, Emiliano González con 16 tantos fuer el artillero.

Es de recordar que la actividad comenzó el martes con el triunfo de Olimpia por 84 a 63 frente a Unión de Crespo. Mientras que la actividad se completará este viernes con dos encuentros: Olimpia-Estudiantes y Ciclista-Sionista.