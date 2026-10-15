Con el paranaense Agustín Asmú, Argentina confirmó la delegación para Dakar 2026

Asmú será el único entrerriano en la histórica cita en Senegal. (Foto: Gentileza Agustín Asmú)

Con la presencia del paranaense Agustín Asmú (Tenis de mesa), el Comité Olímpico Argentino (COA) confirmó la lista de 42 atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, a realizarse del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

Asmú, medallista de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, será parte de la cuarta edición de los YOG (Youth Olympic Games, por sus siglas en inglés), luego de las citas en Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018. En cada una de ellas hubo presencia entrerriana.

Será una histórica cita para el Movimiento Olímpico, porque por primera vez, un evento olímpico se celebrará en el continente africano. Dakar, Diamniadio y Saly recibirán a jóvenes atletas de todo el mundo en una celebración del deporte, la cultura y la educación.

Los 42 atletas que conforman la delegación nacional lograron su clasificación mediante procesos establecidos por las federaciones internacionales y los organismos continentales correspondientes. Los representantes nacionales competirán en pruebas individuales y por equipos en una de las principales citas del calendario deportivo juvenil.

Argentina tendrá representación en atletismo, básquet 3x3, ciclismo, ecuestre, esgrima, futsal, gimnasia artística, judo, natación, remo coastal, rugby, skateboarding, tenis de mesa, vela, voleibol de playa y wushu.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud constituyen el máximo evento multideportivo para atletas de entre 15 y 18 años. Además de ofrecer una instancia fundamental para su formación competitiva e integral, promueven los valores de excelencia, amistad y respeto que inspiran al Movimiento Olímpico.

La participación de la delegación nacional en Dakar 2026 es el resultado del trabajo articulado entre las federaciones deportivas nacionales, entrenadores, equipos interdisciplinarios, familias, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y el Comité Olímpico Argentino, con el objetivo de acompañar el desarrollo de las nuevas generaciones de atletas de elite.

Todos los entrerrianos en los Juegos Olímpicos de la Juventud:

En Singapur 2010, hubo tres entrerrianos en competencia: Federico Bruno (atletismo-3000 metros), Betsabé Páez (atletismo-salto en alto) y Gonzalo Lapera (vóley masculino)

El concordiense Federico Bruno fue el primer entrerriano en ser parte de la máxima cita del deporte juvenil. Se ubicó 12º en los 3000 metros llanos; seis años más tarde participó de la maratón de Río, con un 137º puesto al cabo de dos horas, 40 minutos y cinco segundos.

La crespense Betsabé Páez, que tuvo un emotivo regreso a la alta competencia esta temporada y finalizó cuarta en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, obtuvo un diploma en su especialidad, salto en alto, gracias a una marca de 1,79 metros.

Por su parte, el paranaense Gonzalo Lapera se convirtió en el primer medallista entrerriano en los YOG. Logró la medalla plateada con la selección argentina, tras caer en la final por 3 a 1 con Cuba, con parciales de 23-25, 21-25, 25-17 y 20-25.

Nanjing 2014 fue la segunda cita de los Juegos Olímpicos de la Juventud y allí hubo representación entrerriana con el concordiense Julián Pereyra, diploma olímpico por su octavo puesto en lanzamiento de bala (con implemento de 5 kilogramos). Logró una marca de 18.64 metros.

La última edición de los Juegos en su versión de verano tuvieron como sede Buenos Aires 2018, donde se produjo la aparición del cerritense Nazareno Sasia y el villaguayense Brian Arregui, ganadores de medallas doradas en lanzamiento de bala y boxeo, respectivamente.

Sasia logró el primer puesto con un puntaje de 43,19 y acaparó las miradas del atletismo nacional, luego de un lanzamiento de 21,25 metros en la ronda final y 21,94 metros en la ronda inicial (récord nacional y sudamericano).

Arregui, por su parte, alcanzó el título en la categoría welter (hasta 69 kilos), al vencer al marroquí Yassine Elouarz en fallo unánime, con tarjetas de 30-27, 29-28, 30-27, 30-27 y 30-27 en las tarjetas.

Fue medallista también el chajariense Francisco Daudinot con el hándbol de playa. Obtuvo el bronce al superar con el superar con el seleccionado argentino 2-0 (17-14 y 20-18) a su par croata.

También en esa cita fue parte el garrochista uruguayense Pablo Zaffaroni Unrein: se ubicó 14º con un registro de 4,92 metros, luego de una primera ronda con tres intentos nulos.