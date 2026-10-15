Peñarol y Sportivo Urquiza animarán el clásico más popular en los playoffs de la LPF.

Dos clásicos serán parte de los cuartos de final de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol. Uno de ellos, el más convocante: Peñarol-Sportivo Urquiza. También se enfrentarán en esta primera instancia de playoffs Atlético Neuquén y Oro Verde.

Los otros encuentros en esta instancia serán: Atlético Paraná-Club Villa Fontana y Don Bosco-Patronato, según determinó este jueves la LPF luego de un sorteo que determinó las posiciones del Decano y el Salesiano en la tabla de posiciones, ya que igualaban en puntos, goles a favor y en contra.

Los cuartos de final se jugarán en partidos de ida y vuelta; justamente, la revancha se disputará en cancha del mejor ubicado en la taba de promedios. La misma modalidad tendrán las llaves de semifinales, mientras que la final se jugará a partido único en cancha neutral.

El resto de los equipos participará de los cuartos de final de la Copa de la Liga y los cruces serán los siguientes: Ciclón del Sur-Belgrano, Palermo-Universitario, Camioneros-Instituto y San Benito-Los Toritos de Chiclana.