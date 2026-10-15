Edgardo Buffa continuará al frente de la Asociación Paranaense de Básquetbol

Buffa encabezó una única lista y continuará otros dos años como presidente de la APB.

Edgardo Buffa fue reelecto al frente de la Asociación Paranaense de Básquetbol (APB), que realizó la Asamblea General Ordinaria y eligió sus autoridades para los próximos dos años. El actual presidente encabezó la única lista, denominada Gestión e Innovación.

A pesar de tratarse de una lista única, se realizó una votación que arrojó 13 votos a favor, 2 votos en blanco y 1 voto nulo. De esta manera, se ratificó a Buffa como conductor de los destinos de la APB por el período 2026/28.

La Mesa Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Edgardo Dante Buffa

Vicepresidente: Pablo Luis Federico Carrere

Secretario general: Mariano Lescano

Secretaria de Actas: Marcela Benítez Sian

Tesorero: Lucas Alfonso Palacios

Vocal titular 1°: Héctor Marcelo Maidana

Vocal titular 2°: Julián Maximiliano Schimpf

Vocal titular 3°: Roberto Maximiliano Villagra

Vocal suplente 1°: Darío Salvador Rodríguez

Vocal suplente 2°: Marcelo Hirschfeld