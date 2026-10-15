El entrerriano Martín Ojeda, el máximo goleador histórico de Orlando City

El entrerriano Martín Ojeda ya es el máximo goleador de la historia de Orlando City, equipo que forma parte de la Major League Soccer. El futbolista nacido en la ciudad de Gualeguaychú llegó a los 48 goles, en tres años y medio de estadía en Estados Unidos, donde además es el capitán del equipo.

El entrerriano terminó con la marca que hasta ahora le pertenecía al delantero uruguayo Facundo Torres, con 47 goles en todas las competencias. Además, el gualeguaychuense lo superó en una temporada en la que ya había igualado sus mejores números personales.

El argentino jugó en Ferro Carril Oeste, donde debutó como profesional en 2016. Después pasó por Racing y Huracán antes de llegar a Godoy Cruz de Mendoza, donde se afianzó: fue capitán durante buena parte de 2022 y marcó 32 goles en 97 partidos entre 2020 y 2022.

A través de sus buenos rendimientos, Orlando lo compró en enero de 2023 como Jugador Designado, la regla que permite a cada club de la MLS tener hasta tres futbolistas con un sueldo por encima del tope salarial de la MLS. Es decir, fue una de las grandes apuestas de Los Leones.

En sus primeros siete años como futbolista había hecho 36 goles. En Orlando, en la mitad de ese tiempo, ya lleva 12 más.

Su presente en la MLS

Hoy en día, Ojeda comparte ataque con Antoine Griezmann, ídolo de Atlético de Madrid y campeón del mundo con Francia, que llegó este año a la franquicia y fue el primero en convertir en cinco partidos seguidos de MLS en la historia del club.

Ahora, Ojeda va por otro récord: le faltan dos goles para ser el primer jugador de Orlando en llegar a los 50 con la camiseta del club.