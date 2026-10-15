Fútbol: con presencia entrerriana, Argentina lo remontó ante Brasil y se llevó un empate

La selección argentina Femenina de fútbol protagonizó una gran remontada frente a Brasil y consiguió un valioso 2-2 en el Arena Pernambuco de Recife, en el marco de un amistoso internacional. El equipo dirigido por Germán Portanova logró recuperarse de una desventaja de dos goles y sostuvo el resultado pese a terminar con 10 futbolistas.

El encuentro representó una respuesta positiva de la Albiceleste tras la caída por 3-1 en el primer amistoso de la serie. Además, le permitió sumar rodaje internacional en su preparación para el Mundial de 2027, que se disputará en territorio brasileño.

El partido en Brasil

El arranque fue favorable a las locales, que abrieron el marcador a los 12 minutos con un cabezazo de Bia Zaneratto, luego de un centro de Raíssa Bahia. Más tarde, Gio Garbelini capturó un rebote en el área tras un disparo de Priscila y estiró la diferencia.

Lejos de resignarse, Argentina encontró el descuento antes del entretiempo. La entrerriana Agostina Holzheier intervino en una acción colectiva que continuó con una asistencia de Florencia Bonsegundo para Daiana Falfán, encargada de definir dentro del área y establecer el 2-1.

La reacción nacional tuvo continuidad en el complemento. A los ocho minutos, otra vez la crespense Holzheier recibió una falta dentro del área durante un contraataque y la árbitra mexicana Erika Monserrat cobró penal. Bonsegundo asumió la responsabilidad y convirtió el 2-2 con un potente remate al medio.

Sin embargo, la expulsión de Sofía Domínguez cambió el desarrollo del partido. La futbolista le tiró del pelo a Kerolin cuando la brasileña le impedía realizar rápidamente un lateral sobre el costado derecho del ataque argentino. La jueza interpretó la acción como una agresión y le mostró la tarjeta roja.

Con una jugadora menos, la Albiceleste debió resistir los avances de la Canarinha durante el tramo final. A pesar de la presión rival, consiguió defender la igualdad y cerrar su visita a Recife con una actuación que dejó buenas sensaciones de cara a los próximos desafíos.