Lisandro Martínez aclaró sus explosivos dichos: “Mis palabras reflejan cómo me siento”

El entrerriano Lisandro Martínez habló sin pelos en la lengua contra la dirigencia de Manchester United de Inglaterra luego de la derrota por Champions League con Atlético de Madrid. En sus declaraciones, el entrerriano evidenció su frustración por el complejo inicio a la temporada 2026/27 en todas las competencias.

Lógicamente que sus dichos generaron un gran debate entre históricos exjugadores y podrían resultar en duras sanciones, por lo que el defensor de la selección argentina se encargó de aclarar lo sucedido con una serie de reflexiones sobre la situación.

“Tras todo lo que se ha dicho sobre mis comentarios de ayer (por el martes), quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que dije y cómo me siento. Después del partido, hablé con rabia y frustración por no haber conseguido el resultado que todos deseábamos. Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol: con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar”, inició el gualeyo en su cuenta de Instagram.

“Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, sobre todo representando a un club con la historia y la talla del Manchester United. Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto deseo ver a este club competir por los títulos más importantes. Esos altos estándares son parte de mi visión del fútbol y de la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta”, agregó redoblando la apuesta.

“Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club: seguir creciendo, ser más fuertes y tener todo lo necesario para competir al más alto nivel. Estos son los estándares que todos debemos mantener, empezando por mí. Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes debemos darlo todo, y asumo esa responsabilidad”, reconoció el entrerriano.

“Debemos exigirnos aún más y trabajar juntos para devolver al Manchester United a la cima. Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para que este club siga adelante. Estoy convencido de que el camino a seguir es continuar trabajando juntos, con ambición y compromiso. Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día: ganar, competir al más alto nivel y darlo todo por este escudo”, cerró con miras a cambiar la mala imagen que dejaron los Diablos Rojos en Madrid.

Qué dijo “Licha”

Las duras palabras de Martínez estuvieron direccionadas contra la dirigencia del club y especialmente contra Jason Wilcox, el director deportivo del United desde mediados de 2025.

Primero afirmó que “ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir”, una línea similar a la que siguió a la hora de cuestionar lo hecho por el responsable de las decisiones deportivas de la institución en el último mercado de pases: “Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo. Esperaba más inversiones en el mercado. 100%”.