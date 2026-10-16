Básquet: Central Entrerriano y Tomás de Rocamora iniciarán su camino en la Liga Argentina

En la noche de este viernes comenzará la acción para los equipos entrerrianos en la Liga Argentina de Básquet, será para Central Entrerriano de Gualeguaychú y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay que jugarán en calidad de visitante. El sábado, en tanto, será el turno de La Unión de Colón.

El Rojinegro visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 20.30. El elenco del sur provincial fue el mejor representante provincial en la pasada temporada y para este nuevo desafío ratificó la continuidad del coach Martín Pascal y mantuvo en sus filas a dos de sus principales referentes: Cristian Pérez y el ecuatoriano Johu Castillo.

El Rojo uruguayense, en tanto, tendrá su estreno desde las 21, enfrentará a Centenario de Venado Tuerto. En el equipo de La Histórica Sebastián Amato continuará al frente de la conducción técnica del Rojo, que confirmó la presencia de Franco Maeso, Juan Cruz Krapp, Juan Cruz Scacchi, Jeremías Diotto, Lucas Latorre, Valentino Occhi, Tomás Losada y Pascual Santini.