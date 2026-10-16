Básquetbol: las selecciones U13 femeninas de la provincia se darán cita en Concepción del Uruguay

El seleccionado de Pancho Ramírez se consagró en las últimas dos ediciones.

Concepción del Uruguay recibirá este fin de semana una nueva edición del Campeonato Entrerriano de Selecciones U13 de básquet femenino. La cita contará con la participación de seis representativos divididos en dos zonas de tres.

Competirán la Asociación Pancho Ramírez (defensor del título tras haberse coronado en Concordia 2024 y Villa Elisa 2025), la Asociación de Santa Elena (subcampeón en la pasada edición), la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, la Asociación de Colón, La Asociación de Gualeguaychú y la Asociación de Concordia.

Los seleccionados estarán distribuidos en dos grupos. Pancho Ramírez, Colón y Santa Elena formarán parte de la Zona 1, mientras que Paraná, Gualeguaychú y Concordia conformarán la Zona 2.

El cronograma marca que el torneo comenzará el sábado a las 10 con partidos en simultáneo en los estadios Juan José Garro del Club Regatas y en el Julio César Paccagnella del Club Rocamora.

Durante la jornada del domingo, tres encuentros serán transmitidos vía streaming a través de la plataforma de videos de la FBER www.basquetentrerios.tv. Los partidos que irán en vivo serán una semifinal, partido por el tercer puesto y la definición por el título federativo

Fuente: FBER