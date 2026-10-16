Daniel Aquino listo para el combate en Canadá: “Es una pelea que estaba esperando hace mucho tiempo”

El paranaense Aquino se apresta para pelear en pocos días más en tierras canadienses.
El boxeador paranaense Daniel Aquino emprenderá viaje rumbo a Toronto, Canadá, en las próximas horas para afrontar un combate clave el próximo sábado 24 de octubre. Ese día se enfrentará al canadiense Steven Wilcox, un rival experimentado que ostenta un récord de 26 victorias y cuatro derrotas, aunque llega con una inactividad de poco más de un año
“Estoy contento por la oportunidad que me salió ahora. Es una pelea que estaba esperando hace mucho tiempo, porque se me han caído varias. En junio había firmado un contrato y una semana y media antes se canceló, así que ahora estamos prendidos y a días de viajar”, relató el boxeador en declaraciones a Canal 11.
Al analizar las características de su oponente, el paranaense advirtió sobre su estilo técnico: “Estuve viendo al rival. Tiene cuatro cinturones, es un boxeador que va bien y se ve que es bastante alto, capaz que un poquito más que yo. Estuve analizándolo. Al parecer no es un noqueador neto, pero es un contragolpista que busca el error”.
En este sentido, entiende que un punto clave será la concentración durante toda la contienda: “Hay que estar bien mentalizados, concentrados y tratar de no cometer ningún error”.
Asimismo, admitió lo exigente que es el día para un pugilista que se entrena cotidianamente y su busca un espacio en su vida para estar listo y preparado. “Tengo mis hijos y también tengo que salir a trabajar. Por ahí puedo entrenar a la mañana, o corro al mediodía, nunca dejo de entrenar, pero ya no es lo mismo. Desde que me confirmaron la pelea le estoy metiendo a pleno; estos últimos cuatro días metí tres turnos todos los días”, expresó.