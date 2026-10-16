El Club Atlético Diamantino realizó una charla sobre psicología en el deporte

El Club Atlético Diamantino llevó adelante una charla abierta y gratuita sobre psicología en el deporte, a cargo del licenciado en psicología y magíster en Psicología del Deporte, Adriel Levy.

La jornada constituyó un espacio de formación e intercambio destinado a padres, entrenadores, profesores, socios y miembros de la comunidad diamantina, con el objetivo de profundizar en aspectos fundamentales para el desarrollo deportivo y humano de quienes forman parte de una institución.

Durante el encuentro se abordaron distintas temáticas vinculadas al deporte formativo, los desafíos que enfrentan entrenadores y padres en el acompañamiento de los deportistas, y la importancia de consolidar una visión institucional que oriente el crecimiento del club.

En ese sentido, la propuesta permitió reflexionar sobre el rol que cumplen los distintos actores en la formación de los deportistas, entendiendo que el desarrollo deportivo no se limita a los resultados o al rendimiento, sino que también comprende aspectos emocionales, educativos y sociales.





Levy es director de ACTIVAMENTE LAB, cuenta con certificaciones en coaching deportivo y neuropsicología, y trabaja con atletas de distintos niveles. Además, cuenta con experiencia como exbasquetbolista de Primera División, una trayectoria que le permite integrar conocimientos profesionales y vivencias del ámbito deportivo.

Formación y crecimiento institucional

La actividad se realizó en el marco del convenio entre el Club Atlético Diamantino y la Universidad Siglo 21, una articulación que busca fortalecer los vínculos entre el deporte y la educación, promoviendo instancias de capacitación y aprendizaje para la comunidad.

Desde la institución destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro y reflexión, que contribuyen a fortalecer el trabajo de entrenadores, acompañar a las familias y consolidar una perspectiva compartida sobre el desarrollo deportivo.

De esta manera, el Club Atlético Diamantino continúa impulsando propuestas orientadas a la formación integral, con la convicción de que el crecimiento institucional también se construye a partir de la educación, el compromiso y el desarrollo de las personas que integran la comunidad.

Fuente: NG Digital