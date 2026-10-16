Gabriel Heinze y Sebastián Bataglia se encontraron en el centro deportivo de Arsenal.

Sebastián Battaglia, el ídolo y ex técnico de Boca, publicó en sus redes sociales el encuentro que tuvo con el entrerriano Gabriel Heinze, el actual ayudante de Mikel Arteta en Arsenal de Inglaterra. En su perfeccionamiento como entrenador, Battaglia se reunió con el ex defensor nacido en la ciudad de Crespo en el centro de entrenamiento de los Gunners para “compartir una charla futbolera”.

En su publicación de Instagram, el multicampeón con el Xeneize escribió: “Estando en Londres, tuvimos la oportunidad de conocer el centro de entrenamiento del Arsenal y compartir una linda charla futbolera con Gaby Heinze sobre la dinámica de la relación entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva, y las diferentes formas de trabajo”.

Y cerró: “Muchas gracias a él, a Mikel Arteta, entrenador del equipo, y a Andrea Berta, director deportivo, por recibirnos y abrirnos las puertas del club”.

Si bien en el fútbol argentino no coincidieron como jugadores, sí lo hicieron como entrenadores. En el empate 1-1 entre Huracán y Newell’s de la Liga Profesional 2023 se cruzaron: Battaglia era el DT del Globo, mientras que Heinze el de la Lepra.

Además, ambos fueron parte del plantel de la selección argentina para las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Sudáfrica de 2010, que tenía como técnico a Diego Armando Maradona. Posteriormente, Heinze viajó a la Copa del Mundo y el futbolista de Boca, no.