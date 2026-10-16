Instituto de Córdoba dio el golpe en Varela, afianzó su liderazgo y aseguró su lugar en playoffs

Instituto de Córdoba derrotó a Defensa y Justicia por 1 a 0 con gol de Jeremías Lázaro y alcanzó los 29 puntos en la Zona A, para ser el primer clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido, disputado este viernes en el estadio Norberto Tomaghello, le dio continuidad este viernes a la 13ª fecha del campeonato.

El encuentro comenzó con intensidad y presión alta de ambos equipos. A los 30 segundos, Instituto tuvo una oportunidad con Hernán de la Fuente, quien no logró conectar la pelota. Luego, Leandro Fernández intentó con un centro y una volea que pasó cerca del arco visitante. Defensa respondió con un remate de Maximiliano Porcel.

A los 22 minutos llegó la apertura del marcador. Jeremías Lázaro conectó un disparo de primera que pegó en el travesaño y terminó dentro del arco, para darle la ventaja a la Gloria. Más tarde, Marcos Ledesma evitó el empate ante un remate de Juan Manuel Gutiérrez desde afuera del área. Instituto también tuvo que contener los avances de Alex Luna, mientras que David Martínez y David Barbona generaron aproximaciones antes del descanso.

En el segundo tiempo, el Halcón buscó la igualdad y acumuló situaciones de peligro. A los 27 minutos, Porcel recuperó la pelota y habilitó a Ayrton Portillo por la derecha, aunque el atacante no pudo definir con comodidad. Sobre los 38, Tiziano Perrotta tuvo otra oportunidad tras un centro de Jeremías Lucco, pero su remate de zurda se fue por encima del travesaño.

Con esta victoria, Instituto lidera la Zona A con 29 unidades y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final. Además, suma 50 puntos en la tabla acumulada y se mantiene en la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores. Defensa y Justicia, por su parte, permanece segundo en la zona con 24 puntos y acumula 43 unidades en la temporada.