La AFA confirmó los amistosos de noviembre: Uruguay y Costa Rica serán los rivales de la selección

La selección argentina de fútbol jugará en noviembre dos amistosos internacionales en condición de local. El primero se disputará el viernes 13 ante el representativo de Uruguay y tendrá como escenario Buenos Aires, mientras que el segundo será ante Costa Rica, el martes 17, y la sede será Córdoba.

Así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de una publicación en su sitio web oficial. “En las próximas semanas se dará a conocer el horario de cada uno de los encuentros, el inicio de la venta de entradas y la apertura de los procesos de acreditación para los medios”, indicó la AFA.

Estos partidos marcarán el inicio de una nueva etapa en el seleccionado argentino, luego del retiro de Lionel Messi. El equipo de Lionel Scaloni viene de vencer a Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0) en el estadio Mario Kempes y el Monumental, respectivamente, con 50 por ciento de aforo por la sanción de la FIFA por los incidentes en la final del Mundial.

Posteriormente, superó a Benín por 3 a 0 en el partido que marcó la despedida de Messi del representativo Albiceleste en el estadio de River, ya con aforo completo y un emotivo homenaje al capitán por su retiro.