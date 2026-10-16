La secretaría de Deportes de la provincia presentó programas para acompañar a los clubes de La Paz

La secretaría de Deportes de Entre Ríos, junto con la Municipalidad de La Paz, realizó una reunión informativa destinada a los clubes de la ciudad, con el objetivo de presentar programas y herramientas que permitan a las instituciones deportivas ampliar sus posibilidades de financiamiento y continuar desarrollando sus actividades.

El encuentro contó con la participación del director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y del director de Deportes de La Paz, Adrián Forastieri. La charla estuvo a cargo del agente Diego Pastre, quien presentó distintas herramientas y alternativas para que las entidades puedan conocer las propuestas disponibles y evaluar cuáles se adaptan a sus necesidades.

Participaron representantes del Club Unión, Club 25, El Congo, La Paz Rugby, La Paz Hockey Club y Autoclub La Paz, quienes pudieron interiorizarse sobre las herramientas presentadas y analizar alternativas para generar recursos y acompañar el desarrollo de sus instituciones.

Lupi destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo directo con las entidades deportivas y acercar herramientas que puedan contribuir a su crecimiento. En ese sentido, señaló que las reuniones también permiten escuchar las inquietudes de los dirigentes, conocer las realidades de cada institución y trabajar conjuntamente en posibles soluciones.

Por su parte, Forastieri valoró la posibilidad de acercar estas propuestas a los clubes de la ciudad y remarcó el interés de brindar información que contribuya a mejorar sus posibilidades de recaudación y sostener sus actividades deportivas.

La actividad se desarrolló en el marco del trabajo de la Secretaría general de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, junto con la Municipalidad de La Paz, para acercar a los clubes herramientas de financiamiento y alternativas de recaudación que contribuyan al sostenimiento de sus actividades y al desarrollo de sus proyectos institucionales.