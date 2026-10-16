Libertadores: Estudiantes neutralizó a Flamengo, pero no sacó ventaja rumbo al Maracaná

Estudiantes controló el poder de Flamengo, pero no logró reflejarlo en el marcador y la historia quedó abierta.

Estudiantes fue de menor a mayor este jueves ante Flamengo en UNO, pero no pudo romper el 0-0 en una cerrada y ríspida ida de semifinales de la Copa Libertadores 2026, por lo que la serie se definirá el próximo jueves 22 en el Maracaná.

Sin Marcos Rojo, que no logró la habilitación de Conmebol, el Pincha del Cacique Medina deberá ir con todo a la revancha para conseguir un lugar en la definición del 28 de noviembre en Montevideo frente a Palmeiras o Fluminense, cuya ida terminó 2-1 para el Verdao como visitante.