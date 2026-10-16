Primera Nacional: la dirigencia de Güemes tomó una drástica decisión

Güemes perdió la categoría luego de la derrota frente a Patronato en el Estadio Grella.

El descenso ya es una realidad y Güemes de Santiago del Estero comenzó a planificar su reconstrucción. Después de perder la categoría en la Primera Nacional, el club santiagueño que jugará en 2027 el Torneo Federal A anunció cambios inmediatos para afrontar las tres jornadas que restan, con los juveniles como protagonistas y una revisión del plantel profesional.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución confirmó que los jugadores formados en las inferiores tendrán prioridad en el tramo final del campeonato. Además, la comisión directiva puso en marcha las gestiones para concretar la rescisión de contratos de varios integrantes del equipo superior.

La decisión llega en medio de una temporada muy floja desde lo deportivo. El conjunto acumula 18 partidos consecutivos sin ganar, apenas consiguió cinco victorias en todo el torneo y viene de sufrir seis derrotas al hilo.

Justamente, la caída frente a Patronato en el Grella, el fin de semana anterior, terminó de sellar su descenso al Federal A, a tres fechas del cierre de la fase regular.

El comunicado de Güemes

“El Club Atlético Güemes informa que, de cara a las fechas restantes del Torneo de la Primera Nacional, se apostará por jugadores de nuestra casa, reafirmando el compromiso de brindar oportunidades a quienes forman parte de nuestra institución”, señala en el inicio.

Y sigue: “Asimismo, se comunica que el club continúa trabajando en la recisión de distintos jugadores del plantel”.

Para el cierre expresa: “Convocamos a nuestros hinchas a acompañar y apoyar al equipo en esta etapa del torneo, reafirmando el compromiso, el respeto y el sentido de permanencia que caracterizan a nuestra institución”.