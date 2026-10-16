“Quedan pocas fechas y está todo a flor de piel”, indicó el entrerriano Tomás Pellandino

El piloto entrerriano Tomás Pellandino buscará dejar atrás su mal paso por Balcarce y ratificar su liderazgo en el TC Pista Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde este fin de semana continuará el campeonato que encabeza con la Ford Ranger del SAP Team.

“Encaramos esta fecha de la mejor manera, tratando de corregir cosas, mantener la punta del campeonato y tratar de sumar fuerte, que quedan pocas fechas y está todo a flor de piel. Así que, trabajando duro y agradecido con todos los que están en mi entorno, que me dan una mano grande y permiten que estemos compitiendo”, expresó el uruguayense, ilusionado para reponerse en La Plata y seguir en la posición de privilegio que le permita encaminarse al título.

Haciendo un balance de la última fecha, disputada en Balcarce, Pellandino se mostró disconforme con el rendimiento general: “Venimos de una fecha que no fue nada positiva, no pudimos salir ni en la serie ni en la final por problemas con el motor. Clasificando tuvimos un pinchazo en una goma, así que fue un fin de semana para el olvido”. En el circuito balcarceño clasificó séptimo y terminó décimo en la final a pesar de no poder competir, siendo su peor fin de semana del año. En las siete fechas anteriores, siempre hizo podio.

“Pero bueno, seguimos puntuando en el campeonato, que es lo importante”, agregó el de Concepción del Uruguay, que con el buen colchón de puntos que recolectó por las victorias, (La Plata y Rosario) más ganar la Etapa Regular, se aseguró seguir en lo más alto del PlayOff con 59 unidades. También ayudó que Santiago Biagi, su principal perseguidor, tuvo que abandonar y no sumó fuerte.