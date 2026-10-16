Torneo Clausura: Boca irá por una victoria necesaria ante Talleres

Boca irá por una victoria necesaria ante Talleres y así seguir prendido en los puestos de arriba.

Boca mantiene todos los objetivos abiertos de cara al cierre de la temporada y este viernes recibe a un golpeado Talleres de Córdoba, por la 13ª fecha del Torneo Clausura. Con la necesidad de ganar para seguir en la lucha por el título de la tabla anual y un pasaje a la próxima Copa Libertadores, Rodolfo Arruabarrena pondrá mayoría de titulares, a pesar de la inminencia de la revancha ante Vasco da Gama del próximo martes. Jugarán desde las 21.30.

En el empate ante Instituto en Córdoba del último viernes, el Xeneize no solo dejó pasar la chance de subirse a la cima de la acumulada de 2026 y de prácticamente sellar su pasaje a los octavos del Clausura, sino que no le sacó rédito a la apuesta del Vasco de no guardarse (casi) nada y además perdió a su jugador más importante, Leandro Paredes.

El capitán, desgarrado, apuesta al milagro de poder estar en la visita al Maracaná, y será uno de los dos ausentes frente a los cordobeses; el otro será Sebastián Villa, con un esguince de tobillo. Más allá de ellos, la lista de 25 convocados incluye a todos los jugadores disponibles.

Con Álvaro Montero en el arco, las novedades en defensa pasarían por los ingresos de Dylan Gorosito y Nicolás Figal en lugar de Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo, respectivamente.

Además, en la mitad podría reaparecer Rodrigo Battaglia tras 10 meses de inactividad, acompañado de Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, dos fijas para Brasil.

En tanto, en ataque Miguel Merentiel volvería a estar desde el inicio tras perder su lugar a manos de Enner Valencia en el duelo copero. Además, Leonel Flores (juega siempre) y Carlos Palacios serían los otros futbolistas ofensivos elegidos por el DT.

Por el otro lado, esta visita a la Bombonera encuentra a Talleres en un momento muy delicado. Último en la Zona A y ya prácticamente sin chances matemáticas de meterse en los playoffs del Clausura, el incipiente ciclo de Omar de Felippe lleva cinco partidos, pero ya arrastra un serio desgaste por los malos resultados: cosechó solo cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas.

A pesar de todo, la igualdad conseguida en el Libertadores de América el pasado fin de semana fue positivo y por eso el DT mantendría la base de ese 11 inicial.

Las dudas pasan por saber si Lautaro Ortíz ingresará por el pibe Giovanni Baroni o por el experimentado Federico Fattori. Además, reaparecerá en ataque Agustín Álvarez Martínez, en lugar de Valentín Dávila.

FORMACIONES

BOCA

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TALLERES

Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Gio Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.

Árbitro: Luis Lobo Medina. Cancha: Boca. Hora: 21.30 (TNT Sports).