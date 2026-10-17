Argentino de Hockey: Entre Ríos superó a Tandil en el femenino e irá por el ascenso

Por la Zona Ascenso del Campeonato Argentino de Hockey femenino, el equipo de la Federación Entrerriana se midió con Tandil en el marco de las semifinales buscando el ascenso de categoría.

El equipo entrerriano, que cuenta con Florencia Mutio en sus filas, finalizó como escolta en el Grupo D por diferencia de goles y debió enfrentarse con el ganador del Grupo C; mientras que Santa Fe, líder de la zona en la que estaba Entre Ríos, accedió al duelo con la Asociación Sudoeste de Buenos Aires.

En el partido protagonizado por Entre Ríos, disputado este sábado al mediodía, hubo empate 0-0 en la cancha 2 del predio previsto para este torneo en Córdoba. Esto llevó a las dirigidas por Andrés Catelani a la disputa de penales, en donde se impuso Entre Ríos por 3-2.

Los goles de Martina Della Ghelfa, Máxima Duportal y Martina Baroli metieron a las entrerrianas en la próxima instancia del torneo. Victoria Meira y Bernarda Barcelonna anotaron los tantos del seleccionado tandilense.

Ahora Entre Ríos podrá buscar el ascenso en el partido que se disputará este domingo a partir de las 8.30 frente a la Asociación Sanjuanina, que perdió frente a la Asociación Bahiense por 3-2 en los penales luego de igualar 3-3 y pondrá en juego su lugar en la Zona Campeonato.

El plantel entrerriano está compuesto por: Florencia Mutio, Francisc Reggiardo, Guillermina Dramasco, Máxima Duportal, Consuelo Velázquez, Sofía Ferlatti, Sol Chimento Colman, María Bizai, Martina Della Ghelfa, Cielo Duportal, Delfina White, Ema González Eterovich, Valentina Márquez, Milagros Ambroggio De la Riba, Mía White, Angelina Hillairet, Martina Baroli, María Rodríguez Gigena, Sara Velásquez y Nayla Díaz Gauna.