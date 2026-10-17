Argentinos ganó y comparte la punta de la Tabla Anual con Boca

Este sábado la jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó en el estadio Florencio Sola, en donde Banfield recibió a Argentinos Juniors. El duelo por la 13ª fecha de la Zona B del certamen contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Laura Fortunato.

Argentinos se impuso por 1-0 y con esa victoria llegó a los 25 puntos en la Zona B, con lo que es momentáneamente líder en soledad. Además, también se convirtió en puntero de la Tabla Anual con 54 unidades, aunque en este caso comparte con Boca Juniors, que ganó el viernes. En la próxima fecha, el Bicho deberá recibir a Independiente Rivadavia, el martes 27 desde las 19.

El Taladro quedó con 13 unidades en la undécima posición, prácticamente sin chances de continuar en la competencia. Además, en la Tabla Anual tiene apenas 31 unidades y no consigue distanciarse en la tabla de los promedios pensando en la próxima temporada (en esta ya no puede descender). La próxima fecha enfrentará al Taladro en el clásico con Lanús, el sábado 24 desde las 14.45.

El local salió a la cancha con: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Adrián Balboa; David Zalazar.

El entrenador del Bicho, por su parte, eligió a: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Tomás Molina.

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