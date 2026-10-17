Con un golazo de Fernández y dos de Ávila, Central se lo ganó a Tucumán

Gastón Ávila (centro) anotó los dos primeros goles del Canalla en el partido.
Por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la noche del sábado encontró acción en el estadio Monumental José Fierro. Por la Zona B del campeonato, Atlético Tucumán recibió a Rosario Central en un duelo que contó con el arbitraje de Álvaro Carranza, acompañado en el VAR por Adrián Franklin.
Con el triunfo por 3-2, el Canalla alcanzó los 25 puntos y lidera junto a Argentinos Juniors en la Zona B; mientras que en la Tabla Anual tiene 53 unidades e igualó la línea de Independiente Rivadavia en el segundo escalón de la tabla, a un punto de Boca y Argentinos (54). En la próxima fecha su rival será Huracán, al que recibirá en el Gigante de Arroyito el sábado 24, desde las 21.30.
Julio Falcioni eligió para el arranque a: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Cléver Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Alexis Canelo, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz.
El Canalla, por su parte, formó a: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.
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