Con un golazo de Fernández y dos de Ávila, Central se lo ganó a Tucumán

Por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la noche del sábado encontró acción en el estadio Monumental José Fierro. Por la Zona B del campeonato, Atlético Tucumán recibió a Rosario Central en un duelo que contó con el arbitraje de Álvaro Carranza, acompañado en el VAR por Adrián Franklin.

Con el triunfo por 3-2, el Canalla alcanzó los 25 puntos y lidera junto a Argentinos Juniors en la Zona B; mientras que en la Tabla Anual tiene 53 unidades e igualó la línea de Independiente Rivadavia en el segundo escalón de la tabla, a un punto de Boca y Argentinos (54). En la próxima fecha su rival será Huracán, al que recibirá en el Gigante de Arroyito el sábado 24, desde las 21.30.

Julio Falcioni eligió para el arranque a: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Cléver Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Alexis Canelo, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz.

El Canalla, por su parte, formó a: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

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