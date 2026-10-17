Derrotas para Central Entrerriano y Rocamora en el arranque de la Liga Argentina

En su visita a La Plata, Central Entrerriano quedó cerca de la victoria frente a Gimnasia.

Este viernes por la noche comenzó la Liga Argentina de Básquet para dos de los tres representantes de Entre Ríos. Central Entrerriano de Gualeguaychú y el Club Rocamora de Concepción del Uruguay pusieron primera en la segunda categoría del básquet nacional con resultados similares. La Unión de Colón, por su parte, debutará este sábado.

Gimnasia - Central Entrerriano

En el Polideportivo Víctor Nethol, Central Entrerriano comenzó su camino en la Liga Argentina visitando a Gimnasia La Plata por la Conferencia Sur. Este duelo acabó en derrota para el Rojinegro por un ajustado 79-75 que le permitió al Tripero¸ comenzar el certamen con el pie derecho.

El goleador del vencedor fue Joan Gutiérrez Conde, que aportó 20 puntos, pero además tomó 15 rebotes y otorgó una asistencia. El buen partido de Central Entrerriano se vio reflejado en los 17 tantos de Fausto Moussa, que además tomó tres rebotes. Cerca quedaron Johu Castillo Borja y Cristian Pérez con 16 y 14 tantos, respectivamente.

El tropiezo no dará tiempo a caerse: Central Entrerriano volverá a jugar este domingo en condición de visitante. Será frente a Quilmes de Mar del Plata en el estadio José Martínez a partir de las 20.30. Gimnasia, por su parte, jugará recién el martes 20, desde las 21, frente a Ciclista de Junín.

Centenario (VT) - Rocamora

Rocamora perdió sin atenuantes en su visita a Centenario, pero tendrá revancha el domingo.

El estadio Mateo Migliore fue escenario del debut de Rocamora de Concepción del Uruguay frente a Centenario de Venado Tuerto, el anfitrión. No fue bueno el arranque para el Rojo uruguayense, que cayó por 88-66 sin atenuantes frente al conjunto venadense.

El goleador del juego estuvo en el vencedor: Matías Aristu anotó 21 puntos y tomó nueve rebotes en el auspicioso triunfo del Aurinegro jugando como local, además Jacob Tryon aportó 15 tantos y capturó siete rebotes. En Rocamora hubo dos jugadores que llegaron a los 15 puntos: Lucas Latorre y Valentino Occhi.

Luego de la derrota en el debut habrá revancha rápido para Rocamora, que en Armstrong visitará a Deportivo Norte en el estadio Jorge Ferrero, a partir de las 21 de este domingo. En esa condición intentará revertir su mal arranque.

Lo que viene

Este sábado se producirá el debut del tercer representante entrerriano, el que falta. A partir de las 20.30, La Unión de Colón visitará a Provincial de Rosario en el estadio Salvador Bonilla.

El Rojo colonense será el primero en jugar como local entre los conjuntos entrerrianos, ya que su segundo partido será el martes 20, desde las 21, ante Pergamino Básquet en el estadio Carlos Delasoie.