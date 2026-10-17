Estudiantes ganó y es semifinalista del Torneo Regional del Litoral

Estudiantes se despachó con un triunfo 29-22 ante Jockey y va por el título.

Este sábado hubo acción correspondiente a la penúltima fecha del Top 10 en el Torneo Regional del Litoral. En ese marco, el Club Estudiantes de Paraná salió a la cancha con la posibilidad de lograr la clasificación a las semifinales del torneo; el Paraná Rowing Club, por su parte, tenía la posibilidad de meter presión para convertirse en uno de los semifinalistas.

Estudiantes 29-22 Jockey (VT)

En su sede del Parque Urquiza, Estudiantes superó a Jockey de Venado Tuerto por 29-22 en un partido que marcó su clasificación a las semifinales del Torneo Regional del Litoral. El Albinegro llegó a 60 puntos gracias a su victoria y se mantiene como escolta en la tabla de posiciones, a un punto de Duendes RC, que llegó clasificado a esta fecha.

Estudiantes salió a la cancha con: Valentín Haiek, Francisco Florean, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Álvaro Ferreyra, Mateo Martínez, Basilio Cañas; Juan Lescano, Máximo Cañas; Bautista Lescano, Mateo Santana, Santo Lescano, Franco Rossetto y Bruno Heit.

Ya sabiendo que estará en semifinales, a Estudiantes le queda por definir la posición en la que acabará esta instancia del campeonato. En la próxima fecha se medirá con CRAI como visitante y ganando se asegurará el segundo lugar. Puede aspirar al primer sitio, pero dependerá del marcador de Duendes RC frente a Jockey de Venado Tuerto.

Santa Fe RC 58-38 Rowing

En Santa Fe, el Paraná Rowing Club jugó sus últimas fichas buscando un lugar entre los semifinalistas del campeonato, pero no pudo ante Santa Fe RC y perdió por 58-38. El conjunto santafesino se clasificó a semifinales luego de alcanzar los 57 puntos y quedar a una distancia segura de Gimnasia de Rosario, el quinto en la tabla con 50 unidades.

Rowing sumó un punto y quedó con 44 unidades en la séptima posición de la tabla. En la última fecha podrá aspirar a saltar al sexto lugar, pero para eso deberá vencer a Gimnasia de Rosario en La Tortuguita y esperar una ayuda de Estudiantes frente a CRAI.

En este partido, el conjunto paranaense saltó a la cancha con: Gabriel Gutiérrez, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Agustín Reding, Joaquín Moine; Tomás Acosta Cis, Franco Marizza, Andrés Agasse; Franco Osuna, Aquiles Bourdin; Emmanuel Schiavo, Julián Pistrilli, Tomás Osuna, Nahuel Gudiño e Iván Quindt.