Independiente Rivadavia cedió la cima de la Tabla Anual en el final

Este sábado por la tarde, uno de los dos partidos que comenzó a las 17.30 tuvo lugar en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza. En dicho estadio, Independiente Rivadavia recibió a Tigre por la 13ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del juego fue Nazareno Arasa, acompañado por Sebastián Habib en el VAR.

El empate 2-2 agónico dejó a la Lepra en la séptima posición de su zona con 19 puntos, pero peor diferencia que Huracán. En la Tabla Anual quedó con 53 unidades, un punto por detrás de Boca y Argentinos, nuevos líderes en dicho rubro. En su próxima presentación, el conjunto de Alfredo Berti visitará al Bicho a partir de las 19 del martes 27.

Con la igualdad, Tigre llegó a 13 puntos y quedó al borde de la eliminación del torneo, ya que se ubica en la undécima posición, a cinco del último puesto de clasificación a la próxima instancia. En la Tabla Anual suma 33 puntos y no puede clasificar a torneos internacionales. La próxima fecha lo tendrá recibiendo a Atlético Tucumán el viernes 23, desde las 21.15.

De arranque en el partido el anfitrión formó con: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer; Luciano Gómez, José Florentín, Luis Sequeira, Juan Elordi; Matías Reali, Luciano Gómez; Fabrizio Sartori.

En frente, el Matador salió con Felipe Zenobio; Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Ignacio Peluffo, Santiago González, Bruno Leyes, Jabes Saralegui; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo.

Nota en desarrollo.