Independiente Rivadavia y Argentinos buscarán el liderazgo de la Tabla Anual

Este sábado a partir de las 15 habrá acción correspondiente a las 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Habrá partidos por las dos zonas y una importante disputa por la cima de la Tabla Anual, ya que saldrán a la cancha los dos contendientes de Boca Juniors en el liderazgo al cabo de la jornada.

15: Banfield vs. Argentinos Juniors (Zona B)

El primer equipo en salir a buscar la cima será Argentinos Juniors, que visitará a Banfield desde las 15 en el estadio Florencio Sola. El duelo por la Zona B tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Laura Fortunato. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

El equipo de Pedro Troglio no está haciendo un gran campeonato, pero viene de ganarle a Tigre como visitante por 2-1 y cuenta con la esperanza de meterse en la próxima instancia del torneo, aunque necesita varios resultados. Actualmente suma 13 puntos, está undécimo y a cinco unidades de Independiente Rivadavia. Tanto en la Tabla Anual como en los promedios, el Taladro ya está matemáticamente salvado.

El Bicho es el que puede asaltar la cima del campeonato. Con 51 puntos en la Tabla Anual, el equipo de Paternal está tercero, a tres de Boca Juniors, con quien compartía posición antes de comenzar la fecha. En su última presentación empató 1-1 con Platense, resultado con el que además llegó a 22 unidades en la Zona B y lidera junto a Rosario Central, Belgrano y Gimnasia La Plata.

17.30: Platense - Lanús (Zona A)

Desde las 17.30 habrá dos partidos por el Clausura: uno de ellos será en el estadio Ciudad de Vicente López, entre Platense y Lanús. El árbitro del encuentro por la Zona A será Leandro Rey Hilfer, con la colaboración de Yamil Possi en el VAR. La transmisión de este juego será de ESPN premium.

El Calamar llega de una igualdad 1-1 frente a Argentinos Juniors, con lo que suma 11 puntos y permanece antepenúltimo de la Zona A, con escasas chances de clasificación a la próxima fase del torneo. En la Tabla Anual todavía no está salvado matemáticamente del descenso: el equipo de Martín Palermo tiene 27 unidades y está 11 por encima de Aldosivi con 11 puntos en juego.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino, por su parte, vienen de vencer a Vélez por 2-0, con lo que llegaron a los 20 puntos y están quintos. Además, en la Tabla Anual suman 44 unidades y están cerca de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana: una victoria sería clave en pos de ese objetivo.

17.30: Independiente Rivadavia - Tigre (Zona B)

En el estadio Bautista Gargantini se producirá el otro partido de las 17.30: Independiente Rivadavia recibirá a Tigre. El cotejo por la Zona B tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa con Sebastián Habib en el VAR. La transmisión de este juego será de TNT Sports.

El conjunto mendocino viene de sufrir su peor caída desde el retorno a Primera División: 5-0 frente a Rosario Central. Pese a eso, está segundo en la Tabla Anual con 52 puntos (llegó como líder a esta fecha) y se encuentra octavo en la Zona B con 18 unidades, todavía en puestos de clasificación a la próxima instancia del torneo.

El Matador, por su parte, viene de perder 2-1 ante Banfield como local y suma apenas 12 puntos, en la 12ª posición, a seis de los puestos de clasificación a la próxima instancia. En la Tabla Anual ya no pelea por nada: está 21° con 32 puntos y está matemáticamente salvado del descenso, pero sin chances de jugar un certamen internacional en 2027.

20: Atlético Tucumán - Rosario Central (Zona B)

La actividad del torneo continuará con otros dos partidos. Uno de ellos será en el estadio Monumental José Fierro, en donde Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central por la Zona B del campeonato. El árbitro del juego será Álvaro Carranza, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión del partido será de ESPN Premium.

El Decano viene de empatar 1-1 como visitante de Gimnasia de La Plata, resultado con el que llegó a 14 puntos y se ubica 10° en la tabla de posiciones de su zona, a cuatro puntos de los puestos de clasificación. Además, en la Tabla Anual suma 28 unidades y todavía no está matemáticamente salvado del descenso, aunque un punto le aseguraría la permanencia.

El conjunto rosarino viene de golear a Independiente Rivadavia por 5-0 en el estadio Gigante de Arroyito, resultado con el que llegó a 22 puntos y es uno de los cuatro líderes de su zona (junto a Belgrano, Gimnasia y Argentinos). Además, en la Tabla Anual suma 50 unidades, con lo que una victoria podría dejarlo a un punto de Boca Juniors, que actualmente es el líder con 54.

20: Vélez - Gimnasia de Mendoza (Zona A)

También a partir de las 20, pero en el estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield recibirá a Gimnasia de Mendoza por la Zona A. El duelo tendrá a Darío Herrera como juez, con la labor en el VAR para Darío Herrera. Este cotejo podrá verse a través de la pantalla de TNT Sports.

El Fortín suma 21 puntos y viene de perder ante Lanús como visitante por 2-0, con lo que quedó lejos de Instituto, líder de la Zona A con 29 unidades. Además, en la Tabla Anual quedó con 49 unidades, todavía a tiro de buscar la clasificación a la Copa Libertadores y pelear por el campeonato.

El Lobo mendocino, por su parte, viene de ganarle 1-0 a Newell’s de manera agónica para llegar a los 20 puntos e introducirse de lleno en puestos de clasificación a la próxima instancia del torneo: está sexto. Además, en la Tabla Anual suma 39 unidades y conserva posibilidades de jugar la Copa Sudamericana en 2027.