La Tabla Anual tiene nuevo líder: Boca le ganó a Talleres

Este viernes por la noche, el estadio Alberto J. Armando recibió el partido entre Boca Juniors y Talleres por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Este partido por la Zona A contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por José Carreras.

Boca venció por 2-1 y de esta manera se acomodó en el segundo puesto de la Zona A con 24 unidades, además alcanzó los 54 puntos y se convirtió en el único líder de la Tabla Anual, a la espera de los partidos de Independiente Rivadavia (52) y Argentinos Juniors (51). Aunque antes tendrá el compromiso de vuelta por Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama (pierde 1-0 en la serie), en la próxima fecha deberá visitar a Independiente, el domingo 25 desde las 17.

Talleres es en este momento el equipo con menos puntos de la Zona A: con nueve unidades permanece en el último lugar y con nueve puntos por delante su clasificación a la próxima instancia del torneo parece inviable. Además, tampoco alcanzará a jugar un certamen internacional: suma 35 unidades y está 19° en la Tabla Anual. En la próxima fecha, la T recibirá a Defensa y Justicia el sábado 24, desde las 17.

El partido

Rodolfo Arruabarrena mantuvo a varios de sus titulares y salió a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

En frente, Omar De Felippe formó a: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick Lima, Giovanni Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez.

El partido comenzó con gol para el conjunto cordobés. Fue Matías Galarza quien avanzó con pelota dominada en tres cuartos de cancha, giró hacia el arco y sacó un potente remate de derecha que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Montero, ante la pasividad de la defensa local. Ventaja para la T a los 11 minutos.

El gol despertó al Xeneize, que comenzó a tener la pelota y a partir de la presión de Lautaro Blanco sobre la salida de Giovanni Baroni alcanzó la jugada del empate. El lateral le quitó el balón al atacante y habilitó a Miguel Merentiel, que en su incursión por la izquierda abrió el pie para cruzar el remate ante la salida de Ezequiel Unsain y puso el 1-1 a los 18 minutos. El empate llegó rápido.

Boca siguió buscando y de un centro bajo de Blanco desde la izquierda y una buena media vuelta de Ayrton Costa estuvo cerca del segundo. El central controló de espaldas al arco y se giró en un veloz movimiento para sacar la definición. Unsain, bien ubicado, rechazó hacia un costado para evitar el tanto.

La T tuvo una gran chance de volver a ponerse en ventaja tras un balón largo desde el costado izquierdo hacia la posición de Agustín Álvarez. El atacante aprovechó el error compartido de Lautaro Di Lollo y Costa para ganar la pelota y definir de primera desde afuera del área. Su remate superó a Montero, pero dio en el palo derecho del arquero, con lo que se salvó el Xeneize.

Ya en la segunda mitad, Boca encontró el segundo gol muy rápidamente. A los cuatro minutos Leonel Flores avanzó poco a poco por el costado izquierdo hasta meterse en el área. Con poco lugar por la presión de los rivales, el atacante sacó un preciso remate pegado al poste izquierdo de Unsain que superó al arquero y se transformó en el 2-1 con el que el equipo de Arruabarrena pasó a ganarlo.

Desde entonces Boca durmió el partido e impidió que su rival estuviera cerca de la igualdad, pese a manejar la pelota por buenos tramos del encuentro, sobre todo en el final. Incluso pudo aumentar la ventaja tras un buen contragolpe que terminó con centro de Ángel Romero para la definición de Santiago Ascacíbar, pero la definición del mediocampista salió mordida y se fue desviada por un costado del arco visitante. Ganó Boca.

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