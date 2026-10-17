Lanús le ganó a Platense y se ilusiona con jugar Copa Sudamericana

Allan Wlk (centro) anotó el gol de la victoria para el "Granate" en Vicente López.
Este sábado por la tarde, el estadio Ciudad de Vicente López fue sede del encuentro entre Platense y Lanús por la 13ª fecha de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Yamil Possi.
La victoria llevó Lanús a los 23 puntos, con los que está cuarto en la Zona A, a seis unidades de Instituto, el líder, y un punto por debajo de Boca y Defensa y Justicia. En la Tabla Anual suma 47 unidades y está momentáneamente en la última posición de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque se debe tener en cuenta que Belgrano está por encima y como campeón del Torneo Apertura, clasifica a la Copa Libertadores. En la próxima fecha, el Granate protagonizará el clásico ante Banfield a partir de las 14.45 del sábado 24 de octubre.
El Calamar, por su parte, quedó 13° con 11 unidades y sus chances de meterse en la próxima fase son muy bajas: está a seis puntos con nueve por delante. En la Tabla Anual tiene 27 unidades y todavía no está salvado del descenso matemáticamente. En la próxima fecha, el conjunto de Martín Palermo enfrentará a Gimnasia de Mendoza el viernes 23, desde las 18.30.
En el partido, Platense comenzó con: Juan Cozzani; Juan Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Franco Zapiola; Bruno Sepúlveda.
En frente, Mauricio Pellegrino formó a: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Eduardo Salvio, Lucas Besozzi; Allan Wlk.
Nota en desarrollo.