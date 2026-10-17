Lanús le ganó a Platense y se ilusiona con jugar Copa Sudamericana

Este sábado por la tarde, el estadio Ciudad de Vicente López fue sede del encuentro entre Platense y Lanús por la 13ª fecha de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Yamil Possi.

La victoria llevó Lanús a los 23 puntos, con los que está cuarto en la Zona A, a seis unidades de Instituto, el líder, y un punto por debajo de Boca y Defensa y Justicia. En la Tabla Anual suma 47 unidades y está momentáneamente en la última posición de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque se debe tener en cuenta que Belgrano está por encima y como campeón del Torneo Apertura, clasifica a la Copa Libertadores. En la próxima fecha, el Granate protagonizará el clásico ante Banfield a partir de las 14.45 del sábado 24 de octubre.

El Calamar, por su parte, quedó 13° con 11 unidades y sus chances de meterse en la próxima fase son muy bajas: está a seis puntos con nueve por delante. En la Tabla Anual tiene 27 unidades y todavía no está salvado del descenso matemáticamente. En la próxima fecha, el conjunto de Martín Palermo enfrentará a Gimnasia de Mendoza el viernes 23, desde las 18.30.

En el partido, Platense comenzó con: Juan Cozzani; Juan Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Franco Zapiola; Bruno Sepúlveda.

En frente, Mauricio Pellegrino formó a: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Eduardo Salvio, Lucas Besozzi; Allan Wlk.

Nota en desarrollo.