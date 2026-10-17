Liga Provincial: Sionista le ganó a Ciclista y mantiene la ventaja

Como visitante, Sionista venció a Ciclista y mantiene la distancia en la cima de su zona.

Este viernes hubo amplia actividad por la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Las tres zonas tuvieron actividad, con mayoría de partidos para la Zona C, que disputó íntegramente la 16ª fecha con alegría para el Centro Juventud Sionista.

Zona A

En el marco de la Zona A, la acción contó con la disputa de tres encuentros. Solo queda pendiente el partido entre Social Federación (cuarto con récord 6-4) y el líder Sportivo San Salvador (8-2), que se disputará este sábado a partir de las 21.

El escolta del grupo es La Armonía, que llegó a un acumulado de 7-4 gracias a su triunfo como local ante Capuchinos de Concordia (5-6) por 83-63.

En Villaguay hubo triunfo de Ferrocarril de San Salvador (6-5) por 75-69 frente a Sarmiento (4-7), el anfitrión; mientras que Estudiantes de Concordia (4-7) superó holgadamente a Social y Deportivo San José (3-8): fue 93-64.

Zona B

Este grupo tuvo solo un anticipo durante la noche del viernes: como visitante, Sportivo Peñarol de Tala venció 70-65 a Centro Bancario. Este resultado llevó a los talenses a un récord de 7-6, con el que se ubican en la tercera posición de su zona, mientras que los gualeyos quedaron relegados al sexto puesto con un acumulado de 4-10.

La actividad por la fecha 15 continuará este sábado a partir de las 21 con los tres encuentros restantes en la jornada que tendrá libre de acción a Luis Luciano (quinto con récord 5-8).

En Concepción del Uruguay, Parque Sur (6-6) recibirá a Racing de Gualeguaychú (7-5); el líder Atlético Tala (10-2) será anfitrión de Regatas Uruguay (9-4), su escolta, en el estadio Gregorio Panizza. El partido restante será entre BH de Gualeguay (5-7) y Zaninetti (4-9).

Zona C

El viernes se disputó de forma íntegra la 16ª fecha de la Zona C, con victoria del Centro Juventud Sionista por 87-61 en el estadio Juan Baglietto sobre el Club Ciclista de Paraná. Este triunfo mantiene a Sioni como líder, ahora con récord 14-2. El Verde, por su parte, quedó con récord 9-7 en la quinta colocación.

El escolta de Sionista sigue siendo Urquiza Santa Elena, que en el estadio Raúl “Bibi” Gómez de Paraná venció a Talleres por 71-62 para llegar al récord de 12-4. El Rojo paranaense quedó con un acumulado de 2-14 en el último lugar.

Recreativo venció a Independiente de La Paz por 89-83 y de esta manera lo alcanzó en el tercer escalón de la tabla: ambos ostentan un récord de 10-6. Más atrás aparecen Quique (8-8) y Estudiantes de Paraná (3-13), que vencieron respectivamente a Paracao (78-69) y Olimpia (83-57). La Bomba quedó con récord 3-13; mientras que el Azulgrana suma un acumulado de 9-7.