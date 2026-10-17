Mariano Werner obtuvo la pole en el TC Pick Up

Mariano Werner se adueñó de la pole y será primero en la serie, pero en la final partirá último.

Este sábado se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente a la novena fecha del TC Pick Up. El escenario es el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en donde los pilotos salieron a buscar el mejor registro posible en la clasificación rumbo a las series clasificatorias que se desarrollarán este domingo desde las 11.10.

En la jornada hubo un gran trabajo de Mariano Werner, que tras la exclusión por compresión informada luego de la última competencia en Balcarce, sabía que llegaba a esta fecha con la obligación de partir desde el último lugar. Esto no lo desanimó, con los motores de Mario y Luis Riva, su Foton Tunland G7 fue protagonista de la jornada.

El entrerriano fue imbatible y obtuvo su tercera pole position de la temporada con un registro de un minuto, 27 segundos y 946 milésimas. Foton Tunland G7, de hecho, lideró los tres cortes clasificatorios: el primero en manos de Gastón Mazzacane y los dos siguientes por el rendimiento del paranaense.

El segundo lugar de la clasificación fue para Agustín Canapino, que quedó a 588 milésimas del paranaense; mientras que Tobías Martínez ocupó el tercer puesto a 751 milésimas y completó el 2-3 de las Chevrolet S10.

En la primera serie del domingo largarán como líderes Werner y Martínez a partir de las 11.10; mientras que Canapino y Julián Santero saldrán desde la primera fila en la segunda serie, que iniciará a las 11.35. Pase lo que pase, Werner sabe que largará desde el último lugar en la final que comenzará a las 13.50 y le dará la victoria al mejor luego de 17 vueltas o 25 minutos, lo que ocurra primero.