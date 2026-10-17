Patronato cayó en Ezeiza y otra vez se acercó Chacarita

Patronato no inquietó a Tristán Suárez y un error en el primer tiempo lo dejó con las manos vacías.

Por la 34ª fecha del torneo de la Primera Nacional, Patronato visitó a Tristán Suárez en el estadio 20 de Octubre de la ciudad de Ezeiza. El árbitro del encuentro fue Gastón Monsón Brizuela.

La derrota por 1-0 dejó a Patronato con 37 puntos en la 15ª posición de la tabla, apenas una unidad por encima de Chacarita (que le ganó a Maipú por 1-0) y Chicago (que debe jugar ante Gimnasia de Jujuy), ambos con 36. Todavía fuera de la zona de descenso, en la próxima fecha deberá recibir a Agropecuario en un partido clave que se jugará el domigno 25, desde las 16.

Tristán Suárez llegó a los 62 puntos y lidera en soledad al menos hasta que Temperley juegue su partido. En la próxima fecha, el conjunto de José María Martínez deberá visitar a Almagro el sábado 24, desde las 15.30.

El partido

En este duelo, el Lechero salió con: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Manuel Guillén, Nicolás Del Priore, Marcos Enrique; Diego Becker, Renzo Conechny y Jonathan Berón.

El Patrón salió a la cancha con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

Durante los primeros minutos de juego fue el Lechero el que intentó imponer condiciones, pero lo hizo con algunas dificultades en el manejo de la pelota. La más clara fue con un centro desde la izquierda que Franco Meritello rechazó de taco cuando Renzo Conechny se lanzaba de palomita para la definición.

Sobre los 13 minutos llegó la más clara de esos primeros instantes. Un centro de tiro libre ejecutado por Valentín Pereyra desde la izquierda se desvió en la cabeza de Manuel Guillén y permitió la llegada por la derecha de Santiago Piccioni. El defensor llegó a definir, pero lo hizo por encima del travesaño.

Un avance de Nicolás Fernández por la izquierda generó la primera atajada del partido. El atacante sacó un remate fuerte, pero sin buena dirección, con lo que Alan Sosa pudo rechazarlo sin mayores inconvenientes. En la continuidad de la jugada, el Lechero merodeó el área del Patrón y logró filtrar la pelota para uno de sus atacantes, pero Sosa salió, cortó y no ocurrió nada más.

Después de una chance desperdiciada por un mal centro de Renzo Reynaga tras un anticipo a la salida del arquero rival, Marcos Enrique tuvo una ocasión para el anfitrión. Sacó un remate de larga distancia que iba al costado derecho, pero Sosa reaccionó bien y rechazó el tiro.

Tristán Suárez tuvo la chance de abrir el marcador a partir de un penal sancionado por mano de Salas dentro del área en un ataque por el costado izquierdo. De la ejecución se encargó Diego Becker, quien colocó el remate en el costado derecho de Sosa, que eligió el otro poste. Gol y 1-0 a los 25 para el local.

Desde el gol, Tristán Suárez condujo el partido más allá de algún tímido intento del visitante que se encontró siempre con buenas intervenciones de Joaquín Bigo. Pese a eso, no hubo chances claras de gol en el tramo hacia el final del primer tiempo, con lo que el marcador se fue al descanso 1-0.

Para el segundo tiempo, Fuentes introdujo tres cambios para modificar el rumbo del partido. Los ingresos de Fernando Moreyra, Alejo Miró y Tomás Attis por Piccioni, Barinaga y Reynaga, buscaron cambiarle la cara al equipo. El primero de los cambios fue por la amarilla del lateral izquierdo, los dos restantes fueron para darle otra profundidad al juego del Rojinegro en ataque.

Durante los primeros minutos del complemento, el conjunto paranaense manejó más la pelota e intentó llevar riesgo al arco de Bigo, que mostró algunas falencias a la hora de interceptar centros, algo que no había hecho durante el primer tiempo. Sin embargo, Patronato no lo aprovechó y pasados los 10 minutos, el Lechero ya se había adaptado a la nueva cara del Patrón.

Después de las dos modificaciones realizadas por Tristán Suárez para refrescar su ataque, Fuentes decidió hacer lo mismo y a los 28 minutos introdujo a Hernán Rivero en lugar de Valentín Pereyra, dejando en cancha a tres jugadores que pueden desempeñarse como centrodelanteros: Soldano, Attis y Rivero. En la práctica fue Rivero; Soldano y Attis optaron por recostarse a la derecha e izquierda, respectivamente.

A los 41 minutos, sin que Patronato haya inquietado ni una vez a su rival, Juan Salas recibió la tarjeta roja por una protesta tras una falta de Tomás Attis (también amonestado). Esa expulsión llevó a Fuentes a introducir a Gonzalo Salega por Miró, que había hecho poco después de ese arranque en los primeros minutos del complemento.

Si en igualdad de condiciones la historia parecía imposible para el Patrón, con uno menos ya directamente fue imposible. El partido acabó en victoria de Tristán Suárez.