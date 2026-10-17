Patronato visita al puntero con la misión de acercarse a la salvación

Este sábado a partir de las 16.30, Patronato enfrentará a Tristán Suárez por la 34ª fecha del torneo de la Primera Nacional. El encuentro por la Zona B se disputará en el estadio 20 de Octubre y contará con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela. Los asistentes del juez serán Lucas Germanotta y Gerardo Lencina; mientras que Nicolás Kresta será el cuarto árbitro.

El Patrón viene de sumar un importante triunfo frente a Güemes por 2-0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Esa victoria lo llevó a los 37 puntos, con los que superó a Nueva Chicago (36) y tomó cuatro de distancia de Chacarita (33), hoy en zona de descenso. El conjunto santiagueño, por su parte, quedó con 23 unidades y ya perdió la categoría.

Este sábado habrá ventaja para los de Paraná, que jugarán con el resultado puesto del Funebrero, que a las 14.30 enfrentará a Deportivo Maipú en condición de local. Una derrota de Chaca mantendría a los paranaenses fuera de zona de descenso pase lo que pase a dos fechas del final. Si además el Patrón gana, habrá salvado la categoría: con siete de ventaja y seis puntos en juego, ya nada podrá enviarlo al descenso.

No será fácil la misión del equipo de Marcelo Fuentes este sábado, ya que se medirá con el líder del grupo por diferencia de gol. Tristán Suárez tiene 59 puntos y aventaja a Temperley, que tiene la misma cantidad de unidades, solo por diferencia de gol: +17 contra +13. Además tienen un punto por debajo a Atlanta, que ya jugó y tiene 58 unidades.

Como buena noticia, Patronato llega a este partido sin bajas respecto al duelo con Güemes, toda una novedad para el Patrón que ha sufrido ausencias por lesiones a lo largo de todo el campeonato. Es así que se presenta la posibilidad para Fuentes de mantener la formación en búsqueda de una victoria difícil como visitante.

De producirse una modificación sería el ingreso de Alejo Miró o Juan Salas, cambiando la formación de 4-3-3 a 4-4-2, porque saldría del equipo Tomás Attis, uno de los tres atacantes con los que comenzó el juego frente a Güemes.

De ocurrir eso, la formación iría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

En frente, Tristán Suárez viene de empatar 0-0 con Colegiales en condición de visitante y para este partido confirmó a los siguientes convocados: Joaquín Bigo, Joaquín Mendive, Brian Aguilar, Nicolás Fernández, Manuel Guillén, Mauricio Guzmán, Alejandro Molina, Nicolás Sánchez, Matías Olguín, Diego Mastrángelo, Agustín Baldi, Nicolás Del Priore, Marcos Enrique, Tiziano Noriega, Santiago Magnotta, Diego Becker, Jonathan Berón, Sebastián Ramírez, Augusto Berrondo y Renzo Conechny.