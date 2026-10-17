Se confirmó la lesión que sufrió Emiliano Dibu Martínez tras el brutal choque de cabezas

La lesión que sufrió Emiliano Martínez este sábado durante la visita del Chelsea al Everton generó gran preocupación. El arquero quedó tendido en el suelo tras un choque de cabezas con el defensor rival Jarrad Branthwaite y, luego de ser atendido durante 8 minutos en el campo de juego, fue retirado del Hill Dickinson Stadium en una camilla inmovilizado y tras haber recibido un suministro de oxígeno.

Si bien transcurrieron más de seis horas desde que Martínez fue trasladado al hospital, el Chelsea por el momento no difundió un parte médico oficial sobre el tema, alimentando la inquietud en torno al parte médico.

En ese contexto, según pudo saber Infobae, el Dibu Martínez sufrió una fractura de maxilar tras el choque contra el marcador central del Everton y deberá ser operado. A falta de la confirmación oficial, el tiempo de recuperación de una intervención quirúrgica en la mandíbula podría ser de tres meses, dependiendo de la evolución.

Hasta el momento la única voz oficial que se escuchó sobre el team fue la del entrenador Xabi Alonso, quien apenas terminó la victoria del Chelsea 2-0 sobre Everton confirmó que el arquero de 34 años estaba “consciente” y que había sido trasladado al hospital para que le hagan estudios.

“Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, dijo en una nota desde el campo de juego.

En conferencia de prensa, amplió su declaración pero sin aportar más detalles: “Sobre Emi, lo que sabemos es que salió del estadio consciente, y ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas por precaución, así que tenemos que esperar. Y, desde luego, esperemos que no sea nada grave, pero por ahora tenemos que esperar”. Y agregó: “Fue una conmoción cerebral, pero más allá de eso, yo solo vi un fragmento del video y ahora tenemos que esperar”.

El periodista Gastón Edul, que sigue el día a día de la selección argentina para el canal TyC Sports, transmitió un informe médico extraoficial del arquero. “Dibu Martínez está bien y consciente en el hospital. Le dieron bien los resultados de la tomografía en la cabeza y los estudios de espalda y cuello. Tiene una lesión ósea en la mandíbula y por eso se quedó en el hospital”, explicó en su cuenta de la red social X. Luego, agregó: “Los estudios importantes le dieron bien. El mal menor: tiene una lesión en la mandíbula y lo van a operar”.

Minutos después de lo sucedido con Martínez, el ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina, Roberto Fabián Ayala, brindó una entrevista en DSports donde se refirió al tema: “Nosotros estamos siempre conectados cuando hay partidos y justo Martín (Tocalli) lo estaba viendo. Yo estaba viendo Atlético de Madrid y se activó el chat por el golpe. Vamos a ver qué noticias tenemos. Esperemos que no sea nada serio”.

La jugada que terminó con el fuerte golpe del argentino ocurrió a los 65 minutos del encuentro, cuando el resultado era 1-0 a favor del Chelsea. Luego de tres intervenciones destacadas por parte del arquero, salió a despejar un centro de Kiernan Dewsbury-Hall dentro del área. En la acción, tras conectar con los puños la pelota, chocó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite.

El campeón del mundo en Qatar 2022 fue atendido de inmediato por los médicos del Chelsea, quienes lo inmovilizaron y lo retiraron de la cancha ocho minutos más tarde. Cuando era trasladado en la camilla, levantó un brazo para transmitir tranquilidad.

Chelsea se quedó con la victoria gracias al doblete de Pedro Neto. El triunfo le permitió al cuadro londinense escalar en la tabla de posiciones de la Premier League: se asentó en la cuarta posición con 13 unidades (mismas que Brighton, que tiene un partido menos). Pese a esto, está lejos del líder Manchester City, que sigue con puntaje ideal y acumula 21.

Tanto los Blues como la selección argentina estarán atentos a la evolución de Emiliano Martínez. El próximo compromiso del conjunto de Londres será el 24 de octubre, cuando reciban en Stamford Bridge al Tottenham. A mitad de semana viajarán a Anfield para enfrentarse contra el Liverpool por la Copa de la Liga. La Albiceleste, en cambio, tendrá acción en la Fecha FIFA de noviembre: el 13 recibirá a Uruguay en Buenos Aires y el 17 chocará ante Costa Rica en Córdoba.

Infobae