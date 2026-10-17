TC Pista Mouras: Arrías terminó segundo en la clasificación

La actividad por el TC Pista Mouras tuvo lugar este sábado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde los pilotos de la categoría escuela salieron a pista por los entrenamientos y luego la clasificación. Todo ocurrió en el marco de la décima fecha del campeonato 2026.

En la pista platense el más rápido de todos fue Ignacio Lovich, que registró un tiempo de un minuto, 26 segundos y 476 milésimas para firmar la pole a bordo de su Dodge preparado por el Canning Motorsports.

Lovich desplazó al paranaense Iñaki Arrías, que además es el líder de la Copa Coronación, quien quedó a 220 milésimas. El tercer puesto fue para el Dodge de Damián Pérez, que arribó a 485 milésimas del mejor registro.

Este domingo se disputará la serie única a partir de las nueve de la mañana con Lovich primero y Arrías segundo para determinar el ordenamiento final de la carrera. La competencia final será a partir de las 15 y definirá al ganador luego de 12 vueltas o 20 minutos.