TC Pista Pick Up: Pellandino clasificó tercero en La Plata

Este sábado hubo actividad correspondiente a la novena fecha del TC Pista Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. En dicho escenario, primero se desarrollaron las series clasificatorias con Faustino Cifre como referencia para luego dar paso a la clasificación que definió el orden de las series.

En la clasificación el destacado fue Santiago Biagi. A bordo de su Toyota Hilux preparada por el Rus Med Team, el piloto de Merlo obtuvo un tiempo de un minuto, 29 segundos y 812 milésimas que le permitió liderar el clasificador.

En el segundo lugar quedó Cifre, que no pudo repetir lo hecho en los entrenamientos y quedó apenas a 74 milésimas del vencedor de la clasificación. El tercer lugar fue para el uruguayense Tomás Pellandino, que mejoró sus registros y saldrá desde el segundo lugar en la primera de las dos series clasificatorias.

Biagi y Pellandino liderarán la primera batería a partir de las 9.25; mientras que la segunda contará con Cifre y Nahuel Cordone partiendo desde la primera fila a partir de las 9.50. Con lo que ocurra en las series quedará definido el ordenamiento de la final que comenzará a las 13 y premiará al mejor luego de 12 vueltas o 20 minutos, lo que ocurra primero.