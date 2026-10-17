Tras un golpe, “Dibu” Martínez salió en camilla de su encuentro frente a Everton

Este sábado por la mañana de Argentina, Chelsea se enfrentó a Everton como visitante por la séptima fecha de la Premier League 2026/27. El partido acabó en victoria de los Blues por 2-0 gracias a dos goles de Pedro Neto, pero tuvo una nota negativa para los seguidores argentinos: la salida temprana de Emiliano Martínez.

El arquero sufrió un choque de cabezas con Jarrad Branthwaite de los Toffees a los 20 minutos del segundo tiempo al intentar salir a cortar un centro. Dibu recibió atención médica durante diez minutos dentro del campo de juego, hasta que los médicos lo retiraron en camilla del estadio. El arquero levantó el pulgar durante su salida, intentando dar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Con el triunfo consumado en condición de visitante, el conjunto londinense todavía no confirmó el parte médico del arquero argentino, pero el video de la secuencia y las fotografías dadas a conocer poco después son elocuentes respecto al fuerte golpe recibido por el argentino.

Con la proximidad de los juegos de la selección argentina por la próxima ventana de la fecha FIFA, quedará esperar lo que anuncie el Chelsea de manera oficial para saber qué sucederá con el arquero campeón del mundo con el combinado Albiceleste.