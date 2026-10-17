TRL: Estudiantes buscará la clasificación ante Jockey de Venado Tuerto

Este sábado habrá actividad correspondiente a la 17ª fecha del Torneo Regional del Litoral para los dos equipos representantes de la Unión Entrerriana de Rugby. Tanto el Club Estudiantes como el Paraná Rowing Club afrontarán sus duelos por la penúltima jornada del Top 10 a partir de las 16.

Estudiantes - Jockey (VT)

En su sede del Parque Urquiza, el Vendaval recibirá a Jockey de Venado Tuerto. Será en un duelo que contará con el arbitraje de Juan Vega, de la Unión Rosarina de Rugby y medirá a dos elencos que ocupan los extremos de la tabla de posiciones.

El Albinegro tiene 55 puntos y marcha segundo por detrás de Duendes RC (61), único clasificado a las semifinales del torneo. Estudiantes está apenas a un punto de la clasificación a la próxima fase, por lo que le bastará con un punto bonus para seguir en competencia.

Para este partido, Pedro Fontanetto pondrá en cancha a: Valentín Haiek, Francisco Florean, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Álvaro Ferreyra, Mateo Martínez, Basilio Cañas; Juan Lescano, Máximo Cañas; Bautista Lescano, Mateo Santana, Santo Lescano, Franco Rossetto y Bruno Heit.

Santa Fe RC - Rowing

No será fácil el camino para el Paraná Rowing Club. En condición de visitante enfrentará a Santa Fe RC en un duelo que contará con el arbitraje de Carlos Poggi, árbitro de la Unión Rosarina de Rugby.

Rowing viene de una importante victoria como local que lo llevó a 43 puntos, con los que está séptimo. El Remero está a dos unidades del quinto lugar y todavía guarda cierta chance de clasificar a las semifinales, pero para eso deberá ganarle su partido a Santa Fe, que está tercero con 52 unidades.

En este encuentro, el conjunto paranaense saltará a la cancha con: Gabriel Gutiérrez, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Agustín Reding, Joaquín Moine; Tomás Acosta Cis, Franco Marizza, Andrés Agasse; Franco Osuna, Aquiles Bourdin; Emmanuel Schiavo, Julián Pistrilli, Tomás Osuna, Nahuel Gudiño e Iván Quindt.