Turismo Pista: Farroni fue el más rápido de la Clase 3 en Concepción del Uruguay

Luciano Farroni completó un tiempo de un minuto, 36 segundos y 575 milésimas en la Clase 3.

Este fin de semana, el autódromo de Concepción del Uruguay recibió actividad por las tres clases del Turismo Pista. Fue en el marco de la novena fecha del campeonato que se desarrollaron entrenamientos, clasificación y series (esto último en las dos categorías más bajas).

Clase 1

En la categoría compuesta principalmente por Fiat Uno, el líder de la Clasificación General fue Joaquín Cortina, que firmó un tiempo de un minuto, 43 segundos y 245 milésimas para convertirse en la referencia rumbo a las series clasificatorias que se desarrollarían por la tarde.

En su serie, Cortina repitió ese dominio y completó las cinco vueltas en ocho minutos, 42 segundos y 292 milésimas para quedarse con el primer lugar. En su batería lo siguieron Pablo Matich y Lucio Rodríguez a 340 milésimas y a un segundo con 225 milésimas, respectivamente.

Joaquín Cortina lideró la clasificación y la serie más rápida de la Clase 1.

La segunda batería fue para Santiago Possiel, que completó las cinco vueltas en ocho minutos, 42 segundos y 341 milésimas. Lo siguieron Maximiliano Pérez, a 219 milésimas, y Juan Albanese, a dos segundos y 371 milésimas.

Y la tercera acabó en manos de Juan Perugini luego de ocho minutos, 42 segundos y 417 milésimas. El piloto bahiense fue seguido por Ignacio López, a un segundo y 44 milésimas, y Gonzalo Fabi, a un segundo y 720 milésimas.

Con el ordenamiento definido por las series, con Cortina seguido por Possiel y Perugini, la final de este domingo comenzará a las 11.50 y otorgará la victoria a quien comande las acciones luego e 13 vueltas o 20 minutos, lo que ocurra primero.

Clase 2

La actividad por la Clase 2 tuvo la actuación destacada de Valentino Spinella en la clasificación, liderando los registros con un tiempo de un minuto, 40 segundos y 254 milésimas. Esto le dio la responsabilidad de partir como líder en la primera serie clasificatoria.

La partida de Spinella fue buena en su serie y con la ventaja obtenida fue el primero en completar sus cinco vueltas con un tiempo de ocho minutos, 24 segundos y 417 milésimas. Lo siguieron Alejo Cravero y Máximo Evans.

Valentino Spinella ganó la clasificación y luego también se impuso en su serie, que fue la más veloz.

En la segunda batería clasificatoria el líder fue Agustín Gajate, que siguió de cerca a Federico Raspanti hasta poder superarlo y completó los cinco giros en ocho minutos, 28 segundos y 197 milésimas. Su escolta fue Raspanti y el trío de líderes lo completó Matías Cantarini.

En la última batería el ganador fue Nicolás Benito, pero su carrera tuvo la intervención del Auto de Seguridad luego de la colisión entre Agustín Menéndez, Stefano Isoldi y Agustín Martín. Tras nueve minutos, 56 segundos y 683 milésimas se impuso Benito, seguido por Felipe Rey y Rodrigo Giunchi.

La categoría continuará su actividad el domingo con la final a partir de las 12.25: el vencedor se definirá luego de 17 vueltas o un tiempo máximo de 30 minutos, lo que ocurra primero.

Clase 3

En la Clase 3 solo hubo clasificación en Concepción del Uruguay. El mejor de todos fue el Peugeot de Luciano Farroni, cuyo tiempo fue de un minuto, 36 segundos y 575 milésimas para quedarse con la pole en el autódromo uruguayense.

El segundo puesto fue para Franco De Benedictis, que quedó a 132 milésimas con su Toyota; mientras que el tercer puesto fue para Emanuel Alaux, a 290 milésimas. El líder del campeonato; Federico Hermida Alonso, clasificó en el 16° lugar y tendrá que recuperarse en las series del domingo.

La actividad continuará a partir de las 10.05 con Farroni como líder. Las siguientes baterías, lideradas por De Benedictis y Alaux, comenzarán a las 10.30 y 10.55, respectivamente. La final, en tanto, comenzará a las 13.38 y otorgará la victoria al mejor luego de 17 vueltas o un máximo de 30 minutos, lo que ocurra primero.