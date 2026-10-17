Un cabezazo de Silvero le dio la victoria a Vélez

Este sábado por la noche hubo dos juegos en simultáneo por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Por la Zona A, Vélez Sarsfield recibió a Gimnasia de Mendoza en el estadio José Amalfitani. El arbitraje estuvo a cargo de Darío Herrera, acompañado por Nahuel Viñas en el VAR.

El triunfo por 1-0 llevó al Fortín a los 24 puntos, con los que se ubica en la cuarta posición de la tabla de su zona, mientras que llegó a 52 unidades en la Tabla Anual y está en el tercer escalón, a dos puntos de los líderes Boca y Argentinos (54) y a una unidad de Central e Independiente Rivadavia (53). En la próxima fecha su rival será Central Córdoba, como visitante, el domingo 25 desde las 21.30.

La derrota dejó al Lobo mendocino con 20 puntos en la sexta posición de su grupo, mientras que en la Tabla Anual suma 39 y conserva escasas chances de jugar un torneo internacional con nueve puntos por delante. En la próxima jornada deberá recibir a Platense el viernes 23, desde las 18.30.

Vélez salió a la cancha con: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Juan Policella, Manuel Lanzini, Simón Escobar; Ronaldo Martínez.

En frente, Darío Franco formó a: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández; Luciano Cingolani, Matías Vargas, Facundo Lencioni; Agustín Módica.

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