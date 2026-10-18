Campeonato Argentino de Hockey masculino: Entre Ríos logró el ascenso

Entre Ríos se consagró en la Zona Ascenso y jugará la Zona Campeonato en 2027.

Este domingo se disputó la definición del Campeonato Argentino de hockey sobre césped masculino. Luego del segundo puesto logrado por el seleccionado femenino en la Zona Ascenso, quedando al borde del paso a la máxima divisional, el equipo de caballeros representantes de Entre Ríos también disputó la final. En su caso, el rival fue Salta, que acabó entre los últimos de la Zona Campeonato.

Fue en la cancha 1 del predio deportivo Mario Alberto Kempes, de Córdoba, en donde el combinado entrerriano logró imponerse por 4-2, no sin antes sufrir frente al seleccionado salteño.

Joaquín Vich abrió el marcador a los cinco minutos del primer cuarto, pero Valentín Isola lo igualó de inmediato en un córner corto. Entre Ríos usó esa misma arma para volver a pasar al frente a los seis minutos del segundo cuarto por medio de Genaro Molteni. Dos minutos después, a los ocho minutos, Valentín Molteni anotó el tercer gol entrerriano para el 3-1 parcial.

Nahuel Rodríguez descontó con un nuevo córner corto a los dos minutos del último cuarto, pero nuevamente Genaro Molteni apareció en otro córner corto panzaverde para sentenciar el 4-2 definitivo en favor de los dirigidos por José Benítez.

Entre Ríos salió campeón con un plantel compuesto por: Bautista Salta, Genaro Molteni, Santiago Sánchez, Justo Wallingre, Estanislao Vicentín, Tomás Sánchez, Brian Suquilvide, Joaquín Vich, Bautista Rivera, Valentín Molteni, Guillermo Oliva, Gonzalo Longo, Mirko Wallingre, Joaquín Gómez Ramos, Tomás Duré Garioni, Agustín Lago, Gerónimo Monzón García, Agustín Reato y Marcos Burgos.

Genio y figura

Genaro Molteni cerró un gran campeonato con la camiseta de Entre Ríos. Además de sus dos goles en la definición del torneo que permitieron el ascenso de su equipo, se alzó con los premios por haber sido el goleador del campeonato (anotó ocho goles en total) y el mejor jugador del certamen de la Zona Ascenso.

El desafío estará en el 2027: Entre Ríos deberá intentar sostener su lugar en la élite del hockey nacional.