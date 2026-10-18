Deboli le dio la clasificación a Neuquen en el Regional

Este domingo se disputaron los encuentros de vuelta en el marco de los octavos de final de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur. Por el lado de Entre Ríos, tras la eliminación de Don Bosco (global de 8-3 para Juventud Unida), Neuquen y Atlético Paraná iban en búsqueda de su clasificación.

Neuquen - Recreativo San Jorge

En el estadio Luis Renaud y con arbitraje de Martín Leiva, de la Liga de Concordia, Neuquen salió a la cancha para recibir a Recreativo San Jorge en el duelo que definirá al clasificado a la próxima instancia. Tras el empate 1-1 en la ida, si o si debía haber un ganador en Paraná.

Para este partido, José Mancuello eligió para el arranque a: Franco Lorenzón; Octavio Ibarra, Marcos Rosano, Emanuel Giraudi, Marcos Rosano; Luciano Díaz, Sebastián Arbitelli, Lautaro Reynoso, Gabriel Bender; Franco Deboli y Federico Sangoy.

En ese marco, la llave del gol fue un excelente centro de Lautaro Reynoso para la llegada de Franco Deboli, que con un cabezazo contra el poste izquierdo venció al arquero visitante y puso el 1-0 a los 20 minutos que, posteriormente, fue el resultado final del partido.

Neuquen ganó el global por 2-1 y de esta manera se metió en la siguiente instancia del campeonato.

Atlético Paraná - Depro

En un duelo con historia, Atlético Paraná recibió a Defensores de Pronunciamiento en el estadio Pedro Mutio, en un duelo que contó con el arbitraje de Brian Páez de Gualeguaychú. En la ida hubo triunfo Rojiblanco por 2-0, con lo que le bastaba con una derrota por apenas un gol para seguir en competencia.

Los elegidos por Alexis Ekkert para salir al campo de juego fueron: Abraham Reartes; Josué Correa, Agustín Albano, Nicolás Mendoza, Martín Aruga; Santino Sotocorno, Facundo Cima, Francisco Giaccio, Juan Bircher; Enzo Ibañez y Leandro Ilari.

En el partido disputado en Paraná no hubo desniveles: fue 0-0 y con esto se selló el pase del Gato a la próxima instancia del torneo.

Más definiciones

Atlético Paraná y Neuquen se enfrentarán entre sí en la próxima instancia con el Rojiblanco como local en el primer encuentro; mientras que el rival de Juventud Unida de Gualeguaychú será Social y Deportivo Achirense, que le ganó 2-1 a Comunicaciones de Concordia en la vuelta y clasificó con un global de 5-2. Achirense será el local del primer partido en la serie frente al Juve.