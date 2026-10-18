Descendido, Estudiantes de Río Cuarto se lo dio vuelta a Aldosivi

Este domingo, la tarde de fútbol del Torneo Clausura de la Liga Profesional enfrentó a los dos peores equipos de la Tabla Anual en el estadio Antonio Candini de Río Cuarto. Estudiantes (ya descendido) recibió a Aldosivi en el marco de la 13ª fecha del certamen. El árbitro del juego fue Andrés Gariano, acompañado por Lucas Novelli en el VAR.

El triunfo por 2-1 no le cambia el destino al León del Imperio. Ya descendido, el equipo de Rubén Forestello llegó a los nueve puntos y superó al Tiburón en la tabla de la Zona B y llegó a 14 (sigue último) en la Tabla Anual. En la próxima fecha su rival será Barracas Central, al que visitará el domingo 25 de octubre, desde las 21.30.

La derrota es prácticamente lapidaria para el elenco marplatense. Con ocho puntos es el último de la Zona B y con los 16 puntos en la Tabla Anual está penúltimo y dependerá de una derrota de Riestra ante Unión este lunes para contar con esperanzas. Está a seis del Malevo (22 en la Tabla Anual) y solo le quedan nueve en juego. En su próximo partido, Aldosivi recibirá a Belgrano a partir de las 14.45 del domingo 25 de octubre.

El partido

Para este juego, Forestello eligió de arranque a: Lautaro Herrera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez; Tomás González, Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís; Ibrahim Hesar y Mauro Valiente.

El Auriverde, por su parte, pisó el campo de juego con: Ignacio Chicco; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero y Nicolás Gaitán.

Como local, Estudiantes de Río Cuarto comenzó el partido buscando tener una buena despedida de la Primera División en estos últimos cuatro juegos. Su primera chance fue tras un tiro de esquina desde la derecha en el que Juan Antonini ganó de cabeza en el área chica, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Luego de que Aldosivi se quedara pidiendo la roja por una clara falta desde atrás de Fernando Rodríguez sobre Nicolás Gaitán, el primer tiempo llegó a su final sin mucho más por destacar.

En el complemento fue otra vez una jugada de pelota parada la primera para el conjunto anfitrión. Otra vez el centro cayó desde la derecha, pero en esta ocasión casi se convierte en gol olímpico de Gabriel Alanís, pero la reacción de Ignacio Chicco llegó a tiempo para despejar el disparo.

Al Tiburón le estaba costando horrores el partido, pero tampoco recibía justicia: en la mitad de la cancha, una fuerte y clara falta desde atrás de Agustín Quiroga sobre Nicolás Cordero fue apenas sancionada con una amonestación cuando parecía ser merecedora de tarjeta roja.

El León del imperio se volvió a perder el gol en una jugada de pelota parada en la que tuvieron tres toques en el área. Tras el centro desde la izquierda, Ibrahim Hesar impulsó la pelota hacia adelante al borde del área grande, justo a la posición de Gonzalo Maffini, que tocó el balón con su pie hacia la izquierda y habilitó la llegada de Antonini. El central se perdió el gol de forma increíble, cuando tenía todo el arco disponible enviando el balón directamente afuera por el costado izquierdo.

Aun cuando el partido le parecía imposible, Aldosivi finalmente encontró la apertura del marcador a los 23 minutos. Un débil remate de Agustín Palavecino encontró una flojísima respuesta de Lautaro Herrera que permitió la llegada por el medio de Andrés Vombergar. El delantero anticipó al arquero y definió para el 1-0.

Pero en este caso los merecimientos se cumplieron. Estudiantes fue con todo lo que tenía y en el final logró dar vuelta el encuentro. Primero llegó el gol de Hesar, luego de un centro desde la izquierda en el que desvió la pelota con la cabeza para la llegada de Antonini por la derecha. El defensor intentó un remate que dio en la cabeza de Joaquín Pombo antes de volver a quedarle a Hesar, que esta vez remató abajo y al costado derecho para vencer a Chicco y poner el 1-1 a los 40 minutos.

Tan solo dos minutos más tarde, el León del Imperio llegó al segundo gol luego de un pelotazo largo y una mala salida de Chicco que terminó dejando la pelota en poder de Gabriel Alanís. El delantero se acomodó y aprovechó el arco vacío para definir abajo y poner el 2-1 a los 42: agónica y festejada victoria para el ya descendido equipo cordobés, que sumó su segundo triunfo del torneo.

Video: Liga Profesional.