El clásico de Avellaneda abrirá la jornada de la Liga Profesional

Este sábado la acción del Torneo Clausura de la Liga Profesional contará con la disputa de cuatro encuentros, incluyendo el clásico entre Racing e Independiente. Habrá dos juegos por la Zona B y un cotejo por la Zona A. Todo comenzará a las 14.45.

14.45: Racing - Independiente (interzonal)

En el estadio Juan Domingo Perón, Racing recibirá a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda. El árbitro del juego interzonal será Facundo Tello, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión de este partido será de ESPN premium.

La Academia viene de perder en su anterior presentación como local por 2-0 ante Belgrano, resultado con el que quedó antepenúltimo en su zona con apenas 11 puntos, solo por encima del descendido Estudiantes de Río Cuarto y el penúltimo de la Tabla Anual, Aldosivi. La Academia tiene 32 puntos en la Tabla Anual y a excepción de ganar el Torneo Clausura -misión que parece difícil- no jugará torneos internacionales en 2027.

El Rojo está apenas mejor. En su última presentación empató en Córdoba contra Talleres por 0-0, resultado con el que llegó a 18 puntos y se ubica en la séptima posición de su Zona, clasificando a la próxima instancia. Además, en la Tabla Anual suma 42 unidades y está 13°, a cinco puntos de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

18: Estudiantes (Río Cuarto) - Aldosivi (Zona B)

A partir de las 18 habrá dos partidos y uno de ellos será en el estadio Antonio Candini, que comienza su despedida de la Primera División. Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Aldosivi por la Zona B con arbitraje de Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión será de ESPN premium.

El León del imperio viene de perder ante River Plate por 1-0 en un cotejo que lo dejó sin chances matemáticas de continuar en la Primera División. Aunque el descenso se consumó en esa jornada, parecía estar escrito desde mucho antes: el equipo suma apenas seis puntos en este torneo y tiene 11 en la Tabla Anual, habiendo ganado solo dos partidos en todo el año.

El Tiburón está auténticamente complicado. Luego de su última derrota ante Sarmiento de Junín como local por 3-1, el conjunto marplatense se mantuvo penúltimo en la Tabla Anual con 16 unidades, a seis de Deportivo Riestra, primer equipo salvado por esa tabla, que es la que definirá el segundo descenso. En su grupo, el elenco de Javier Sanguinetti suma ocho unidades y está penúltimo.

18: Estudiantes (La Plata) - San Lorenzo (Zona A)

El único encuentro del día en el marco de la Zona A será en el estadio Jorge Luis Hirschi. Estudiantes recibirá a San Lorenzo a partir de las 18 con el arbitraje de Sebastián Martínez y la presencia en el VAR de Héctor Paletta. La transmisión de este cotejo será de TNT Sports.

El Pincha está en medio de sus partidos de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo (igualó 0-0 en la ida), pero se jugará sus últimas chances de clasificar a la próxima ronda del torneo: suma 14 puntos y está a tres de Newell’s, de momento el último clasificado. Además, en la Tabla Anual tiene 45 puntos y está fuera de torneos internacionales, aunque a solo dos unidades de entrar a puestos de Copa Sudamericana. En su última presentación del torneo igualó 2-2 con Central Córdoba.

El Ciclón, por su parte, viene de vencer ajustadamente a Deportivo Riestra por 1-0 y también tiene 14 unidades dentro de la Zona A: una victoria empujará a Newell’s a tener que ganar su partido. En la Tabla Anual tiene 36 puntos y tendrá que sumar y mucho si pretende contar con alguna chance de clasificación a un torneo internacional: dependerá de los equipos que salgan campeones para el corrimiento de posiciones.

20.15: Belgrano - River Plate (Zona B)

En el estadio Mario Kempes, Belgrano ejercerá su localía frente a River Plate a partir de las 20.15, en el marco de la Zona B. El duelo contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien estará acompañado por Silvio Trucco en el VAR. La transmisión será responsabilidad de ESPN premium.

El Pirata está de parabienes y en su último partido venció a Racing por 2-0 como visitante, con lo que llegó a 22 puntos y se estableció como uno de los líderes de su zona antes del inicio de la fecha: ahora deberá ganar para retomar ese rol, ya que Rosario Central y Argentinos ganaron sus partidos. En la Tabla Anual está séptimo con 48 puntos, pero duerme tranquilo ya que sabe que jugará la Copa Libertadores 2027 luego de haber ganado el Torneo Apertura.

En el caso del Millonario la presión es diferente. Tiene 17 puntos y está noveno, fuera de los puestos de clasificación a la próxima fase, como consecuencia de su reciente empate 1-1 en el polémico (por su postergación) partido ante Sarmiento. Además, la victoria de Lanús lo relegó en la Tabla Anual y con 46 puntos actualmente está fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.