Entre Ríos cayó ante San Juan y quedó en la puerta del ascenso

Este domingo por la mañana, la Cancha 1 del predio Mario Alberto Kempes en Córdoba recibió la definición para la Federación Entrerriana de Hockey de su participación en la Zona Ascenso del Campeonato Argentino de selecciones femenino.

Luego de superar la semifinal por penales ante Tandil (victoria 3-2 luego de empatar por 0-0), el seleccionado Panzaverde se ganó el derecho a ir en búsqueda del ascenso frente a San Juan, que por su parte buscaba la permanencia en la Zona Campeonato, luego de terminar último en su zona y perder el mano a mano de la permanencia ante la Asociación Bahiense por penales (3-2 luego de empatar 3-3).

Entre Ríos comenzó ganando el partido gracias al gol de Delfina White a los 12 minutos del primer cuarto, pero en el tránsito del tercer tramo llegó el gol de María Coria García que puso el 1-1 y sentenció el juego a la definición por penales.

En esa definición se impuso San Juan, equipo por el que acertaron María Del Carril, Ana Iglesias García, Carina Guzmán y María López Garbelotti. En Entre Ríos anotaron Máxima Duportal y Martina Baroli para el 4-2 definitivo en favor de las sanjuaninas.

El equipo entrerriano llegó hasta el último partido en su ilusión por el ascenso, pero no pudo ser. Las dirigidas por Andrés Catelani cerraron, de todas formas, un gran torneo en Córdoba.

El plantel se compuso de las siguientes jugadoras: Florencia Mutio, Francisca Reggiardo, Guillermina Dramasco, Máxima Duportal, Consuelo Velázquez, Sofía Ferlatti, Sol Chimento Colman, María Bizai, Martína Della Ghelfa, Cielo Duportal, Delfina White, Ema González Eterovich, Valentina Márquez, Milagros Ambroggio De la Riba, Mía White, Angelina Hillairet, Martina Baroli, María Rodríguez Gigena, Sara Velásquez y Nayla Díaz Gauna.